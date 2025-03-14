亮珠寶／孔雀開屏座鐘氣勢非凡　變身華麗手扇獻驚喜

▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列孔雀手扇座鐘。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大自然與動物是珠寶品牌熱愛的設計主題，美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）全新發表的Marvelous Creations頂級珠寶系列，從「From Land大地之間」、「To Water水中生靈」、「Skies Above晴空之上」等3大主題展現精湛的珠寶與鐘錶工藝，最令人驚嘆的是大地之間主題的Marvelous Peacock孔雀珠寶時計，可從手扇、隱藏於孔雀翎羽中的神秘錶或座鐘等不同型態自由轉化，功能與裝飾性兼具。





▲海瑞溫斯頓可闔起的Marvelous Creations頂級珠寶系列孔雀手扇。

海瑞溫斯頓獨一無二的Marvelous Peacock時計由4,400個部件組成，共鑲有1,910顆圓形明亮式切工鑽石、4顆藍色水滴形切工藍寶石，孔雀開屏時可見精緻的珍珠母貝和縞瑪瑙細工鑲嵌，展現品牌超凡工藝，且可從座鐘轉換成神秘錶、手扇，別出心裁。





▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列神秘Mystic金魚腕錶。





▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列神秘Mystic金魚錶可轉換成錶盤墜飾佩戴。

水中生靈主題則以金魚為主角，海瑞溫斯頓與日本藝術家深堀隆介合作，以她獨創的「2.5D立體繪畫」技法，在錶盤上透過層層樹脂硬化成形，再手工塗覆顏料以細部描繪金魚，10件金魚錶款姿態各異、靈活生動，搭配雪花鑲嵌鑽石與彩色寶石的錶殼，華美無比，更令人驚喜的是腕錶可轉換成項鍊錶佩戴。





▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列兩款愛情鳥胸針。





▲海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列葵花鳳頭鸚鵡胸針。

晴空之上主題則有8件鳥兒造型胸針閃耀，海瑞溫斯頓選用頂級寶石呈現各個色彩絢麗的鳥類，傳神演繹葵花鳳頭鸚鵡、愛情鳥、雪鴞等。同樣在紐約起家的Tiffany & Co.也擁有赫赫有名的鳥類珠寶，由傳奇設計師Jean Schlumberger石上鳥胸針至今仍是藏家最愛，站在不同主石上的石上鳥總予人新鮮感受，品牌再延伸至項鍊、腕錶設計，讓經典之作美麗傳承。





▲Tiffany標誌性的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥胸針，此款主石是逾17克拉鑽石。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥系列鉑金與18K金鑲嵌總重逾15克拉黃水晶主石及鑽石墜鍊。