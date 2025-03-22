fb ig video ETtoday search mobile

六月61萬勞力士配香奈兒首飾是日常　還是LV大戶

>

▲▼ 六月 。（圖／翻攝IG）

▲六月公開精品行頭，戴著香奈兒首飾與勞力士錶。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星六月曾在老公李易腰痛時送LV（Louis Vuitton，路易威登）毛帽，當時她吐金句向老公說：「精品，治腰痛，接下來你知道該怎麼治我的病了吧！」近日她歡慶生日，李易相當貼心送上香奈兒（CHANEL）戒指，讓她樂陶陶，大方秀全套香奈兒首飾以及勞力士（Rolex）錶。

▲▼ 六月 。（圖／翻攝IG）

▲六月戴勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶永恒玫瑰金及蠔式鋼款，618,000元。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

手腕纖細的六月，依然喜歡霸氣中性錶款，近日常戴勞力士要價618,000元的Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶永恒玫瑰金及蠔式鋼款，雙色材質組合非常搶眼，Yacht-Master的雙向旋轉60分鐘刻度外圈永恒玫瑰金搭配以高科技陶瓷製成的Cerachrom字圈，此外圈方便計算時間，如計算帆船經過兩個浮標間距離的時間等。

▲▼ 六月 。（圖／翻攝IG）

▲六月在LV微風信義專賣店開心收到生日禮物耳環。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

六月的首飾也很講究，戴著香奈兒耳環、項鍊以及戒指，雙C Logo的設計讓人一眼認出；她同時也是LV的擁護者，日前到LV微風信義專賣店時收到品牌送的生日禮物，她當場興奮開箱秀耳環，果然是品牌的VIC（Very Important Customer，非常重要的顧客）。

►勞力士竟有粉紅芭比錶　馬克華柏格隱藏版上手秀收藏實力

► 大谷翔平10萬名錶曝光　Seiko潛水錶伴飛　

關鍵字：

六月, 李易, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 香奈兒, CHANEL, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

鮭魚錶面露細膩晶亮質感　格拉蘇蒂原創大日曆月相錶風格百變

鮭魚錶面露細膩晶亮質感　格拉蘇蒂原創大日曆月相錶風格百變

蓋兒加朵星光大道留名可愛4千金見證　流蘇裝加身襯巨星氣勢

蓋兒加朵星光大道留名可愛4千金見證　流蘇裝加身襯巨星氣勢

孫藝真甜摟玄彬閉眼陶醉　逾33萬精品行頭也吸睛

孫藝真甜摟玄彬閉眼陶醉　逾33萬精品行頭也吸睛

勞力士竟有粉紅芭比錶　馬克華柏格隱藏版上手秀收藏實力 象形原石切出850克拉祖母綠　蕭邦創作翹鼻子象形墜致敬 最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰 超準！專業藥師教你從 MBTI 解密你的「健康狀態 」 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 睡眠不足超傷身！「10個警訊」身體告訴你不能再熬夜了 南港LaLaport第二天上百人等開門　排1小時進LOPIA、1.5小時吃林聰明都甘願

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面