六月61萬勞力士配香奈兒首飾是日常　還是LV大戶

▲六月公開精品行頭，戴著香奈兒首飾與勞力士錶。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星六月曾在老公李易腰痛時送LV（Louis Vuitton，路易威登）毛帽，當時她吐金句向老公說：「精品，治腰痛，接下來你知道該怎麼治我的病了吧！」近日她歡慶生日，李易相當貼心送上香奈兒（CHANEL）戒指，讓她樂陶陶，大方秀全套香奈兒首飾以及勞力士（Rolex）錶。





▲六月戴勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶永恒玫瑰金及蠔式鋼款，618,000元。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

手腕纖細的六月，依然喜歡霸氣中性錶款，近日常戴勞力士要價618,000元的Oyster Perpetual Yacht-Master 40腕錶永恒玫瑰金及蠔式鋼款，雙色材質組合非常搶眼，Yacht-Master的雙向旋轉60分鐘刻度外圈永恒玫瑰金搭配以高科技陶瓷製成的Cerachrom字圈，此外圈方便計算時間，如計算帆船經過兩個浮標間距離的時間等。





▲六月在LV微風信義專賣店開心收到生日禮物耳環。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

六月的首飾也很講究，戴著香奈兒耳環、項鍊以及戒指，雙C Logo的設計讓人一眼認出；她同時也是LV的擁護者，日前到LV微風信義專賣店時收到品牌送的生日禮物，她當場興奮開箱秀耳環，果然是品牌的VIC（Very Important Customer，非常重要的顧客）。

