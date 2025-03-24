LOEWE新任創意總監有兩人！打造爆款PS1包的設計師接棒　上任時間曝光

記者林明瑋／綜合報導

LOEWE創意總監一職，確定由雙人組設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez接任！他們在今年1月底離開自己創立的品牌Proenza Schouler，當時就盛傳會接棒LOEWE，果然又是無風不起浪，傳言成真。

▲Proenza Schouler創辦人Lazaro Hernandez（左）和Jack McCollough確定成為LOEWE創意總監。（圖 / 達志影像）

Proenza Schouler是Jack McCollough和Lazaro Hernandez自紐約名校帕森設計學院（Parsons School of Design）畢業後，於2002年創立的品牌，多次獲得CFDA時尚大獎肯定，兩人的作品個性十分鮮明，最為大眾所熟知的當屬2008年推出的PS1包，類似書包及郵差包的外型，時髦又實用，成為熱賣爆款，至今仍是經典。

▲Proenza Schouler的PS1包堪稱經典。（圖 / 翻攝Proenza Schouler官網）

今年1月，兩名設計師確定離開一手打造的品牌，引起一陣譁然，不過雖交出創意大權，但他們仍是Proenza Schouler股東與董事會成員，並由CEO Shira Suveyke Snyder尋覓繼任創意總監的人選，目前尚未出爐，Jack McCollough和Lazaro Hernandez的新工作已經塵埃落定，他們將於4月7日上任，負責LOEWE的男女裝及配件等全系列。

LOEWE行政總裁Pascale Lepoivre 表示：「非常高興Jack與Lazaro加入LOEWE。他們的遠見及創意與LOEWE品牌理念如天作之合，我期待見證他們為品牌塑造更精彩的未來。」Jack McCollough 及 Lazaro Hernandez 表示：「我倆深感榮幸能夠為LOEWE效力，彼此的價值觀及使命如出一轍。我們期待與品牌的精英團隊及工匠合作，他們才華洋溢，在Jonathan Anderson的創意指導下，LOEWE擁有舉足輕重的時尚文化影響力。」

時尚圈的設計師近期變動不斷，Jonathan Anderson離開待了11年的LOEWE、Jack McCollough和Lazaro Hernandez接任，這條線目前照著傳言的劇本走，接下來就看Jonathan Anderson會不會打開DIOR大門。此外，Jack McCollough和Lazaro Hernandez掌舵後的LOEWE會是什麼模樣，更是令人非常期待。

▲LOEWE 2025秋冬系列，是前任創意總監Jonathan Anderson操刀的最後一季作品。（圖 / 品牌提供）