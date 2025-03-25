Marimekko「花朵解剖」迷你洋裝、印花包必收！Peter Wu夏日微涼極簡穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

2025春夏時節為體現更加實穿清爽的造型，芬蘭品牌Marimekko以「花朵解剖學」為主題，推出全新Marimini迷你洋裝及Maridenim牛仔系列，運用清爽的藍、粉、綠等色調及經典Unikko印花，打造夏日清涼風格。 極簡愛好者喜愛的設計師品牌Peter Wu則以夏夜為靈感，推出輕盈舒適的無性別服飾，滿足日夜不同場合需求。





▲ Marimekko 2025春夏以「花朵解剖學」為主題 。（圖／品牌提供）





▲（依序）Marimekko 密柑橘Unikko游霓可印花洋裝NTD 13,900；Marimekko藝術家Petra Börner系列印花上衣 NTD 10,900；Marimekko Mono city tote(大) NTD 10,900 。（圖／品牌提供）



芬蘭服飾品牌Marimekko 2025 年春夏系列以「花朵解剖學」為主題，為品牌標誌性的花卉圖案打造出清涼消暑的視覺效果。此系列展示了 Marimekko 印花紡織品設計師 Fujiwo Ishimoto、Maija Isola 和 Lotta Maija 的抽象花卉圖案，融合女性化的花卉圖案和對比鮮明的印花，並運用了淡雅的水藍色、玫瑰紅和清新的薄荷綠，搭配虎百合橘和柔和的丁香紫，與大膽的條紋圖案形成愉悅的對比。

此次也重新詮釋了品牌經典的迷你洋裝輪廓，推出了現代摩登的迷你洋裝Marimini，多款印花風格從經典的 Unikko 圖案到其他現代印花。Marimekko Maridenim 系列也推出全新單品，包括牛仔短褲、牛仔裙和牛仔夾克。





▲Peter Wu 2025 年春夏系列則捕捉了夏夜的清涼氣息，透過輕盈涼爽的面料勾勒流暢的剪裁 。（圖／品牌提供）

Peter Wu 2025 年春夏系列則捕捉了夏夜的清涼氣息，透過輕盈涼爽的面料勾勒流暢的剪裁，打造一系列極簡愛好者的實穿單品，本季則從男裝領域延伸到更多無性別款式，重點單品包括奢華的紙感棉睡衣套裝，打造日夜皆可滿足的慵懶氛圍，披上同材質長外套以應對夜間微涼氣息。

當然也有稍微正式的穿搭之選，如工裝斜紋布製成的俐落套裝，稜線分明，如摺紙般精巧。帶有低調虹彩光澤的尼龍壓紋面料，一向是Peter Wu材質上的亮點，為飛行夾克與軍裝工褲增添獨特層次，靈感源自復古軍服；針對微涼夜晚，春夏系列推出輕量防潑水夾克，讓人自在漫遊城市，直到深夜。