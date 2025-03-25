房市買氣降租屋需求增　LG家電租賃半年成長410%

▲LG家電租賃「月租美好計畫」推出約半年，訂單量成長410%。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著房市買氣降溫，租屋需求持續上升，連帶帶動家電租賃市場的成長。LG電子自去年10月推出「月租美好計畫」後，短短半年內租賃訂單成長達410%。近期再宣布與物業管理公司兆基屋管合作，為租客提供高品質家電租賃選擇，讓租屋族不必為購置昂貴家電煩惱，也進一步擴大「家電出租」的體驗族群，成為未來家電銷售的新方向。

房市買氣疲軟，使得不少人轉向租屋市場，租屋已不再只是過渡期的選擇，而是許多人長期居住的方案。兆基屋管數據顯示，農曆年後租屋洽詢案件較年前成長近30%，而租客對於租屋品質的要求也逐步提升，不僅重視地點與裝潢，擁有先進家電的租屋環境同樣成為影響租賃決策的重要因素。

LG去年推出「月租美好計畫」，降低消費者體驗入手門檻，並包辦後續維修、保養服務，正好切中租屋族的需求，DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調、WashTower AI智控洗乾衣機、InstaView敲敲看門中門冰箱、PuriCare 360°空氣清淨機等熱門產品。透過租賃服務，租客每月最低僅需支付369元，即可使用高端家電，省去一次性大筆開銷的負擔。

不僅租客能以較低入手門檻先享受，還解決傳統租屋市場中常見的家電維護問題。在租賃期間內，LG提供原廠清潔保養與延長保固服務，租賃期滿後家電將歸租客所有，對於長期租屋族來說，是一種兼具彈性與經濟效益的選擇。

LG表示，租賃方案中有近三成消費者同時承租多種家電，其中以冷氣、洗衣機與空氣清淨機最受歡迎，顯示租客不僅希望提升居住品質，也關心生活環境的健康與舒適度。

家電出租服務一開始能大幅降低租屋族的初期投入，對預算有限或不願一次性大額支出的消費者而言是利多。此外原廠清潔保養與延長保固服務，也能減少家電維護和故障修理上可能產生的煩惱與額外費用，但也建議消費者留意租賃合約的細節，例如租期長短、月租費累計下來是否可能超過直接購買的成本。

除LG之外，OVO近期也宣布推出家電租賃服務，每月最低 299 元起，就能租到K歌電視、RO 飲水機、洗碗機、投影機等家電，且免押金免預繳，依照方案不同，提供租期內保固與到府服務，對於租屋族、新成家小家庭，甚至想幫長輩升級設備的消費者，提供更佳靈活又實惠的購物模式。

▲OVO推家電租賃服務，每月299元起。（圖／品牌提供）

OVO推出的家電租賃方案，提供彈性付款方式，消費者無需一次性投入數萬元購買家電，改以小額月租方式輕鬆使用最新設備。包括RO飲水機、投影機基本方案月租299元起，若需要專人安裝或定期維護，還能選擇進階或超級方案，對於還在試水溫、不確定是否需要長期使用的消費者來說更有彈性。

租賃服務提供基本、進階、超級三種方案，舉例Bongcom幫康RO飲水機基本方案每月299元，適合不需要額外安裝服務的人；進階方案每月399元，包含專人到府安裝與教學；超級方案則為499元，租滿後還能免費更換全新濾芯。消費者可根據自身需求與預算選擇適合的方案，避免一次投入過多資金。

雖然「租滿即擁有」的模式看似輕鬆，但消費者仍需注意租期長度與合約細節，OVO另提供七日鑑賞期，消費者可在收到產品後七天內決定是否繼續租用，這點對於首次嘗試租賃的人來說更有保障。