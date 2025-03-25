fb ig video ETtoday search mobile

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

>

星座,愛情,家庭,。（圖／sbsdrama.official IG）

▲外表平凡異性緣卻超好。（示意圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

外表平凡，異性緣卻很好的女生其實都有些特質，讓她們就算連女生看到，都不自覺想親近，至於是哪些特別舉動超級加分，一起來看看以下3個「好感系女生特點」，你做到了沒？

# 親切笑容

笑容是兩個陌生人最初的第一印象，除了能夠拉近彼此之間的距離，其實很多男生最迷戀的就是乾淨的微笑，潔白牙齒搭配柔和的話語，就是最能打動對方的秘密武器，試著多笑起來，此外，避免在兩個人剛認識的時候就開始抱怨一堆事情，厭世精神千萬要好好隱藏起來。

# 直爽個性

男生最害怕女生的一個特點，就是「猜不透」，這也不對、那也不對，讓男生無從下手，所以其實間接反映了男孩就是喜歡直爽的女生，丟出問題如果能夠接住，並且給對方一個確切答案，就省去了許多猜來猜去的時間，相對來說也是讓兩人進展加速的武器，直爽的女孩，連女生都非常喜歡。

# 考慮到對方的小細節

剛開始認識，如果能夠考慮到對方，並且記得他所說的話，絕對是很加分的一項特質，不僅能夠體現自己的大方，也是讓對方感受到被重視，曾經聽過一個案例，如果女生的樣貌佔了3分，那麼個性是7分，因為讓人感受到舒適的個人魅力，遠遠勝過外在魅力。

關鍵字：

女生, 微笑, 魅力, 加分, 異性緣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

亞亞還沒現身！　八炯衝機場舉牌「恭喜」歡樂送

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」

臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」

肺癌居十大癌症榜首！營養師提醒：「3種飲食」不要碰

肺癌居十大癌症榜首！營養師提醒：「3種飲食」不要碰

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ 詹懷雲愛白T恤「每天穿一樣其實有換」　詹子萱大推GU泡泡裙　 台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕 髮上玫瑰雍容華貴　亞歷山卓重現文藝復興貴族風格髮飾 六月61萬勞力士配香奈兒首飾是日常　還是LV大戶 今天開始不嫌遲！5個方法養出「易瘦體質」　夏天前一定瘦下來 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面