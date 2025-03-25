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肺癌居十大癌症榜首！營養師提醒：「3種飲食」不要碰

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▲▼肺癌居癌症榜首　營養師提醒：「3種飲食」不要碰。（圖／Unsplash）

▲煮菜的油煙也是引發肺癌的隱形殺手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肺癌位居十大癌症榜首，就連不抽菸的人也會得肺癌，營養師高敏敏進一步說明6大肺癌危險因子，另外也提醒「3種食物」要少碰！

▲▼肺癌居癌症榜首　營養師提醒：「3種飲食」不要碰。（圖／Unsplash）

#肺癌家族史

爸媽、兄弟姐妹、子女中有人罹患肺癌？小心自己可能是高危險族群！不論是遺傳基因還是生活在相同的致癌環境，都需要提高警覺。

#基因變異

華人肺腺癌&YAP1變異基因大有關聯！營養師高敏敏提醒，特別是女性，罹患機率是正常基因的5.9倍，有家族病史的人建議定期健康檢查。

#長期接觸致癌物或肺部病變

長期暴露在柴油廢氣、石綿、重金屬（鉻、砷）等環境裡，罹癌機率直線上升，肺部有慢性病變的朋友更需要留意。

#吸菸或是吸二手菸

吸菸者肺癌風險高30倍！就算只是吸二手菸，風險也多出30%，想要保持健康，遠離菸草很重要，是愛家人也愛自己的表現。

#煮菜油煙

煮菜的油煙是廚房裡的隱形殺手，高溫炒菜、油炸方式會釋放大量致癌物質，這可能是女性罹患肺癌的重要原因之一，建議烹調時使用排油煙機，並減少油炸烹調方式。

#汙染源懸浮微粒

工業廢氣、車輛尾氣、石化燃料等，釋放的懸浮微粒（PM2.5）已被列為第一級致癌物，如果住在空污嚴重的地方，記得常開空氣清淨機、外出戴口罩，減少暴露風險。

▲▼肺癌居癌症榜首　營養師提醒：「3種飲食」不要碰。（圖／Unsplash）

最後，肺癌和飲食也有點關聯，以下3種食物要避開！

1.少吃紅肉、加工肉品

加工肉（如火腿、培根）已被癌症研究中心列為第一級致癌物，紅肉（如牛肉、豬肉）則列為第二級A類致癌物。

2.遠離飽和脂肪&精緻糖

飽和脂肪酸勿攝取過量，否則容易提升肺癌風險；而精緻糖則會讓身體長期處於發炎狀態。

3.縮短烹煮時間、拒絕高溫烹調油炸

燒烤、煙燻、煎炒等高溫烹調方式，容易產生致癌物質，建議多用蒸煮、燉滷取代，既健康又美味。

▲▼肺癌居癌症榜首　營養師提醒：「3種飲食」不要碰。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

肺癌, 致癌因子, 飲食, 基因變異, 健康

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