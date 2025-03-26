重現1960年代的爵士酒吧！走訪「冠軍香水」爵夢誕生地

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

經典的香氣即使走過數個年代，依舊不會過時；自2021年3月法國質感香氛Diptyque 60週年之際發表的「爵夢」，將品牌三位創辦人日常喜歡聚集在人文薈萃的爵士酒吧「Orphéon」寫入香水之中，迅速就成為熱賣長銷的冠軍香氣，彷彿穿越到1960年代充滿復古又愉悅的愜意夜晚，品酌一口琴酒在嘴裡激迸的杜松子香，酣暢淋漓。

Orphéon位於巴黎聖日爾曼街區的爵士酒廊，剛好位於Diptyque總店的隔壁，也因此成為三位創辦人Desmond Knox-Leet、Yves Coueslant及Christiane Gautrot常去的地方，分別身為畫家、舞台佈景師及室內設計師的三人，喜愛旅行與志同道合的理想，讓他們經常在此分享靈感、與好友相聚，激盪出無限創意與不朽有情之地。

紀念這具有代表性的地標，Diptyque於60週年之際創造出「爵夢」香氛，將酒吧中煙氣繚繞的迷幻香味，結合爵士樂的輕鬆愜意，人聲鼎沸的空間中，琴酒中杜松子的香味混合高濃度的酒氣，升騰而起的煙圈與胭脂水粉的氣息和諧交織，熱情優雅氣氛裡盡是歡聲笑語，雪松描繪出Orphéon帶點古色古香的木質裝潢，茉莉的幽香展現出一抹清新，優雅又充滿獨特風韻。

這款具有代表性的爵夢不僅乘載了Diptyque的回憶，更是賦予每個人創意揮灑的空間，繼續續寫更多人生軌跡，在2025年更是推出極具珍藏價值的禮盒設計，運用雷射雕刻與人工雕塑細節的木盒，模擬精品酒款放置的木盒包裝，75ml首度推出的限量版，應用當時Orphéon招牌上經典的藍色躍上香水LOGO，運用銀色點綴黑色點點，宛如酒吧中光影交錯的亮點。

致敬Orphéon與爵夢輝煌的時代，這次也在全球重現爵夢俱樂部，繼紐約、香港、東京之後，台灣也在3月27日至3月28日於台北大稻埕的SIDOLI RADIO小島裡重現爵士酒吧的時髦場域，現場不僅可以體驗各種迷人飲料，更有The Luck 34 骰子遊戲可以獲得精美禮品，立刻預約朝聖。

不只爵夢是款極具代表性的香水，嬌蘭的SHALIMAR一千零一夜也極具代表性，是史上第一款以香草為基底的東方調香水，1925年由嬌蘭第三代調香師雅各．嬌蘭（Jacques Guerlain）從泰姬瑪哈陵美麗的愛情故事中獲得靈感而誕生的香氣，更是許多法國人從小到大的代表性回憶，像是被譽為20、21世紀最具代表性藝術家的路易絲・布爾喬亞（louise bourgeois）對於母親的記憶就是這款香味，更應用到近期於台北展出《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》中《蜘蛛》的作品之中，可見其地位與影響力深植法國人心中。

▲Louise Bourgeois artwork © The Easton Foundation/Licensed by VAGA at ARS, New York.

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