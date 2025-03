重現1960年代的爵士酒吧！走訪「冠軍香水」爵夢誕生地

記者李薇/台北報導、攝影 圖/品牌提供

經典的香氣即使走過數個年代,依舊不會過時;自2021年3月法國質感香氛Diptyque 60週年之際發表的「爵夢」,將品牌三位創辦人日常喜歡聚集在人文薈萃的爵士酒吧「Orphéon」寫入香水之中,迅速就成為熱賣長銷的冠軍香氣,彷彿穿越到1960年代充滿復古又愉悅的愜意夜晚,品酌一口琴酒在嘴裡激迸的杜松子香,酣暢淋漓。

Orphéon位於巴黎聖日爾曼街區的爵士酒廊,剛好位於Diptyque總店的隔壁,也因此成為三位創辦人Desmond Knox-Leet、Yves Coueslant及Christiane Gautrot常去的地方,分別身為畫家、舞台佈景師及室內設計師的三人,喜愛旅行與志同道合的理想,讓他們經常在此分享靈感、與好友相聚,激盪出無限創意與不朽有情之地。

紀念這具有代表性的地標,Diptyque於60週年之際創造出「爵夢」香氛,將酒吧中煙氣繚繞的迷幻香味,結合爵士樂的輕鬆愜意,人聲鼎沸的空間中,琴酒中杜松子的香味混合高濃度的酒氣,升騰而起的煙圈與胭脂水粉的氣息和諧交織,熱情優雅氣氛裡盡是歡聲笑語,雪松描繪出Orphéon帶點古色古香的木質裝潢,茉莉的幽香展現出一抹清新,優雅又充滿獨特風韻。

這款具有代表性的爵夢不僅乘載了Diptyque的回憶,更是賦予每個人創意揮灑的空間,繼續續寫更多人生軌跡,在2025年更是推出極具珍藏價值的禮盒設計,運用雷射雕刻與人工雕塑細節的木盒,模擬精品酒款放置的木盒包裝,75ml首度推出的限量版,應用當時Orphéon招牌上經典的藍色躍上香水LOGO,運用銀色點綴黑色點點,宛如酒吧中光影交錯的亮點。

致敬Orphéon與爵夢輝煌的時代,這次也在全球重現爵夢俱樂部,繼紐約、香港、東京之後,台灣也在3月27日至3月28日於台北大稻埕的SIDOLI RADIO小島裡重現爵士酒吧的時髦場域,現場不僅可以體驗各種迷人飲料,更有The Luck 34 骰子遊戲可以獲得精美禮品,立刻預約朝聖。

不只爵夢是款極具代表性的香水,嬌蘭的SHALIMAR一千零一夜也極具代表性,是史上第一款以香草為基底的東方調香水,1925年由嬌蘭第三代調香師雅各.嬌蘭(Jacques Guerlain)從泰姬瑪哈陵美麗的愛情故事中獲得靈感而誕生的香氣,更是許多法國人從小到大的代表性回憶,像是被譽為20、21世紀最具代表性藝術家的路易絲・布爾喬亞(louise bourgeois)對於母親的記憶就是這款香味,更應用到近期於台北展出《路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了》中《蜘蛛》的作品之中,可見其地位與影響力深植法國人心中。

