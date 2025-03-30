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爆紅心測「一張圖看出說謊指數」！這類人講假話比呼吸還簡單

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記者鮑璿安／台北報導

有些人表面看似老實，其實說出來的話不見得是真話，最近日本網站TRILL就熱議一項心理測驗，據說看到下圖並選出第一想像的圖案，就能得知「真實說謊指數」，超神準一起來看看！

第一直覺看以下圖片會聯想到哪一件物品？

▲心測 。（圖／翻攝自TRILL）

▲日本心測看出你的說謊指數   。（圖／翻攝自TRILL）

1. 直升機

2. 煎鍋

3.鴕鳥

4. 音符

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

1. 直升機解析說謊指數80%

選擇直升機的人，說謊就跟呼吸一樣簡單，你基本上不需要多思考，就能講出一套令人信服的說辭，但是久而久之也養成一種習慣，不太愛說真話，總是喜歡先偽裝自己，讓人比較難親近。

2. 煎鍋解析：說謊指數20%

你是感性又單純的人，很容易將自己的真心託付給別人，相對而言說謊對你來說困難，你更傾向於如果要說假話，那還不如一開始就不要說。

3. 鴕鳥解析：說謊指數60%

你會把說謊當成一種技巧，若非必要否則不會拿出來欺騙別人，也就是在你心中「善意的謊言」其實是成立的，如果一個小小的謊話可以讓自己少一些麻煩，那麼何樂而不為。

4. 音符解析：說謊指數40%

你也是一個說謊指數比較低的類型，因為天生不擅長說謊，很怕破功撕破臉，導致於你傾向於說真話，同時你心地善良，很害怕他人受傷，是一個能夠將心比心的人。

關鍵字：

心理測驗, 說謊指數, 真實與虛假, 心理分析, 日本

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