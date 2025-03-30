星巴克4／1推第二杯半價優惠　85度C周一特定飲品買1送1

▲4月春意漸濃，星巴克推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接四月春日，星巴克在4月第一天推出飲品第二杯半價優惠，讓消費者感受春天風情，85度Ｃ則因應愚人節到來，從3／31起一連兩天，推出旗下「一杯檸好」飲品買一送一優惠，其透明無色有如白開水的外觀，喝進去才發現是甜酸檸檬水，很有愚人節風格，兩杯特價41元。

3月份度過一系列生日慶的星巴克，在4／1推出「春日美好時光 第二杯半價」優惠，活動期間消費者至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲85度C「一杯檸好」。（圖／業者提供）

而85度C因應愚人節到來，從3／31起一連兩天，針對旗下飲品「一杯檸好」，推出買一送一優惠，使用檸檬汁黃金比例調和，採固定無糖少冰方式販售，檸檬香氣搭配冰涼清爽口感，清香順口，愚人節限定優惠兩杯特價41元，限現場購買不提供寄杯，外送和電話訂購無折扣。

伯朗咖啡館3月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。