fb ig video ETtoday search mobile

星巴克4／1推第二杯半價優惠　85度C周一特定飲品買1送1

>

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲4月春意漸濃，星巴克推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接四月春日，星巴克在4月第一天推出飲品第二杯半價優惠，讓消費者感受春天風情，85度Ｃ則因應愚人節到來，從3／31起一連兩天，推出旗下「一杯檸好」飲品買一送一優惠，其透明無色有如白開水的外觀，喝進去才發現是甜酸檸檬水，很有愚人節風格，兩杯特價41元。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

3月份度過一系列生日慶的星巴克，在4／1推出「春日美好時光 第二杯半價」優惠，活動期間消費者至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，但幾乎全台所有門市除機場管制區外，都可享有此項優惠，請注意其優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲85度C「一杯檸好」。（圖／業者提供）

▲85度C「一杯檸好」。（圖／業者提供）

而85度C因應愚人節到來，從3／31起一連兩天，針對旗下飲品「一杯檸好」，推出買一送一優惠，使用檸檬汁黃金比例調和，採固定無糖少冰方式販售，檸檬香氣搭配冰涼清爽口感，清香順口，愚人節限定優惠兩杯特價41元，限現場購買不提供寄杯，外送和電話訂購無折扣。

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館3月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯文哲21：55戒護外醫

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

愛情超正三觀金句：兩個人最好的狀態，大概就是深情不糾纏

愛情超正三觀金句：兩個人最好的狀態，大概就是深情不糾纏

3個經常犯的洗臉地雷　當心細紋、暗沉都出現

3個經常犯的洗臉地雷　當心細紋、暗沉都出現

「最不想交往第二次」星座Top 3 ！冠軍男女都怕　完美主義心超累

「最不想交往第二次」星座Top 3 ！冠軍男女都怕　完美主義心超累

第一眼看到馬克杯還是包包？超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 朴恩斌《狂醫魔徒》演雙面惡女網讚「像變了個人」　4個保養法公開 舒淇皮衣不穿好露香肩　改戴Boucheron珠寶當晚宴女王 繡球花季來了！到苗栗卓蘭看花海吃超強美食　還有夢幻繡球花冰淇淋 內耗到要掛掉怎麼辦？蔡康永：人生比的不是出拳力、而是你能挨幾拳 鞋櫃必備「小白鞋」推薦！PALLADIUM復古款更百搭、凱特王妃愛穿2千有找 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一連兩天樂度小周末

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面