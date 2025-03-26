fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看到馬克杯還是包包？超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」

>

記者鮑璿安／綜合報導

你是否了解自己的真實個性呢？在與人相處的過程中，別人是怎麼看待你，或許有一些你也不清楚的隱藏魅力，正是這些優點才吸引到朋友，日本最近發布心測「別人眼中你的魅力」，一起來分析看看！

Q：憑直覺回答以下圖片像哪一個物品？

▲▼ 心測 。（圖／翻攝自TRILL）

▲日本心測 。（圖／翻攝自Tirll）

A馬克杯

B包

C拼圖

D開關按鈕

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A選項：隱藏魅力是善良

你天性善良而且樂於幫助他人，並以此為最大的喜悅與動力，這會讓大家都喜歡跟你傾訴一些煩惱，相反也會帶來一些缺點，因為你不擅長拒絕，因而需要承擔更多壓力。

B選項：隱藏魅力是值得依賴

面對困難時你總是能夠保持冷靜，內心強大是一種隱藏魅力，通常這類型的人非常有責任心，能夠高效地完成工作，你常常也處於一種領導性位置，工作能力強又可靠，很能讓人放心把事情交給你。

C選項：隱藏魅力是聰明機智

你擁有很強的適應能力，即使遇到突發事件，你總是能夠迅速做出聰明的決策，這會讓周圍的人對你刮目相看，默默喜歡跟你相處，給人留下了聰明、反應迅速的印象。

D選項：隱藏魅力是親和力十足

你有很好的口才，說話的方式讓人感受到你親和力十足，甚至可以輕易地與陌生人打成一片，不過要小心也可能讓人覺得你太愛玩，不確定你的真實模樣。

關鍵字：

心測, 個性, 魅力, 人際, 日本

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯建銘不滿韓國瑜宣布開會　用拐杖怒槌桌子！意外砸徐巧芯

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

天生臭臉其實「人超好」星座Top 3 ！第一名不愛社交被誤以為難親近

天生臭臉其實「人超好」星座Top 3 ！第一名不愛社交被誤以為難親近

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

一睡醒就喝咖啡很NG　專家：2時段喝醒腦最有效

一睡醒就喝咖啡很NG　專家：2時段喝醒腦最有效

星巴克3／27起連兩天「大杯以上買一送一」　迎周末前揪咖喝起來 臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」 台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕 50歲誰敢信！蔡淑臻凍齡之道：一天吃兩餐、晚上6點後不碰水果 外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ 今天開始不嫌遲！5個方法養出「易瘦體質」　夏天前一定瘦下來 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面