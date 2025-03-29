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朴恩斌《狂醫魔徒》演雙面惡女網讚「像變了個人」　4個保養法公開

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韓劇《狂醫魔徒》朴恩斌挑戰「惡女殺人魔」！韓網讚「像變了個人」、「沒看過的癲狂朴恩斌」

▲朴恩斌新戲飾演天才醫生。（圖／取自eunbining0904 IG，下同）

 圖文／CTWANT

曾出演《戀慕》、《無人島的DIVA》、《非常律師禹英禑》的朴恩斌4歲就開始當童裝模特兒，6歲開始演戲，喜歡挑戰各種不同角色的她這次在Disney+《狂醫魔徒》飾演一名過去被稱作天才醫生，但被吊銷行醫資格後以非法手術的影子醫生營生。而她這次的表演讓看過的人都大為讚賞，直呼她根本像變了個人，在劇中又癲又狂的雙面惡女形象絕對讓你一看上癮！

韓劇《狂醫魔徒》朴恩斌挑戰「惡女殺人魔」！韓網讚「像變了個人」、「沒看過的癲狂朴恩斌」

朴恩斌不僅為人謙遜有禮、演技佳還是一名學霸，就讀韓國西江大學時雙主修心理學系及新聞放送學系，從網友、同學到工作人員都對她讚賞有加，而她對自我管理也相當嚴格，趕快來看看朴恩斌有什麼保養方法吧！

韓劇《狂醫魔徒》朴恩斌挑戰「惡女殺人魔」！韓網讚「像變了個人」、「沒看過的癲狂朴恩斌」

Disney+《狂醫魔徒》朴恩斌保養方法：做好保濕讓皮膚穩定

朴恩斌會使用高保濕力的舒緩霜來保養皮膚，但一定要慎選溫和、不刺激的成分，她分享自己的皮膚因為做好足夠保濕的關係，發現皮膚會更加的緊緻與強韌，而且皮膚也比較不會敏感。

韓劇《狂醫魔徒》朴恩斌挑戰「惡女殺人魔」！韓網讚「像變了個人」、「沒看過的癲狂朴恩斌」

Disney+《狂醫魔徒》朴恩斌保養方法：隨身攜帶高麗蔘精補充能量

她分享工作時都需要長時間的專注力與好體力，因此平時就會攜帶包裝輕巧的高麗蔘精來補充一整天的能量。

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Disney+《狂醫魔徒》朴恩斌保養方法：清潔卸妝最重要

朴恩斌曾表示自己最在意的就是清潔卸妝，基本上就是卸妝清潔＋溫和保濕就不會讓皮膚有什麼太大問題，卸妝一定要仔細才不會讓髒污堆積在毛孔。

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Disney+《狂醫魔徒》朴恩斌保養方法：偶爾讓自己放空

朴恩斌休息時喜歡放空自己，因為平常工作壓力已經太大，需要到大自然走走汲取能量，休息是為了走更長遠的路，心靈的放空也是一個很重要的保養方法。

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關鍵字：

周刊王, 狂醫魔徒, 朴恩斌, 保養

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