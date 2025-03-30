3個經常犯的洗臉地雷　當心細紋、暗沉都出現

▲每天都要做的洗臉動作，錯誤清潔方式一不注意就會累積出皺紋。（圖／pexels、PAKUTASO）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人會發現自己一夕變老，其實都是來自平常的生活習慣，現代人工作壓力大，趕著出門上班上課，回到家已疲累無心保養，但每天都至少要做2回的清潔臉部，也要注意有些NG舉動請避免，不然長期累積，皺紋斑點很容易就生出來。

力道太大

有些人為講求效率，洗面乳上臉後就用力搓揉，事實上反導致無法完全清潔臉部，做白工再快也沒用，而且過度摩擦還會導致黑色素沉殿，容易形成斑點，正確做法應該是在手心搓揉出泡沫，然後輕輕放上臉部，用指尖輕柔按壓做清潔，若使用會產生濃厚泡沫的洗面乳，甚至手可以不要碰到臉部，隔著泡沫搓揉即可。

用蓮蓬頭直接沖臉

同時在洗澡時清潔臉部，要注意不能用蓮蓬頭直沖臉，因為水壓高容易讓臉的肌膚受傷，或許你沒感覺，但其實刺激是很大的，容易產生小細紋，還是用手接水清洗臉部最好，此外，先洗澡後洗臉反而會讓清潔更加徹底，因為洗澡時產生的熱氣，有助於打開臉部毛細孔，之後再清潔臉會更加乾淨。

隨便擦乾

既然都是要避免臉部肌膚被扯造成傷害，在洗完臉擦乾水份的時候也要注意，不要使用太過粗糙或是太乾的毛巾，不然拉扯的力道可是不小於洗面乳大力搓揉的，且動作應該不是「擦」而是「輕壓」，目的就是讓臉上的水分吸掉即可，建議在剛擦完水份之後就要使用保濕產品，不要等到臉上出現乾癢的情況再補。