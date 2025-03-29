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鞋櫃必備「小白鞋」推薦！PALLADIUM復古款更百搭、凱特王妃愛穿2千有找

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鞋櫃必備「小白鞋」推薦！百搭舒適PALLADIUM、ECCO…義大利國民鞋Superga® 2750、連凱特王妃都愛穿

▲鞋櫃必備小白鞋推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

無論流行趨勢如何變遷，「小白鞋」依然是經典不敗的選擇，鞋櫃裡擁有好幾雙小白鞋也很合理，無論搭配何種風格，都能輕鬆駕馭。這次小編要來推薦，除了有讓凱特王妃愛不釋腳的義大利經典小白鞋Superga® 2750，還有舒適百搭的PALLADIUM全新PALLACUP小白鞋，以及ECCO SOFT 7，買了不後悔！

百搭小白鞋推薦： Superga® 2750

義大利經典小白鞋Superga® ，以運動風格、無拘無束、經典且優雅的生活方式為名，其中「義大利國民鞋」的經典鞋款Superga®2750，連許多名人也是Superga®的忠實擁護者，好萊塢明星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），到貴為英國皇室成員的凱特王妃（Kate Middleton），為優雅自若的姿態增添更多意想不到的韻味。

鞋櫃必備「小白鞋」推薦！百搭舒適PALLADIUM、ECCO…義大利國民鞋Superga® 2750、連凱特王妃都愛穿

▲凱特王妃、珍妮佛安妮斯頓都愛穿Superga小白鞋。（圖／品牌提供）

Superga®最知名的就是具彈性及耐用性的硫化橡膠鞋底，而2750更是義大利第一雙硫化帆布鞋，搭配較窄的三角鞋頭輪廓及修身的楦頭比例，輕鬆遊走於時尚感與輕鬆愜意風格間！

鞋櫃必備「小白鞋」推薦！百搭舒適PALLADIUM、ECCO…義大利國民鞋Superga® 2750、連凱特王妃都愛穿

▲Superga® 2750 COTU CLASSIC小白鞋／1,880元。（圖／品牌提供）

百搭小白鞋推薦：PALLADIUM PALLACUP復古休閒鞋

PALLADIUM全新PALLACUP小白鞋，高顏值外型一樣不要錯過啦！Z世代舞者「跳舞精靈」郁欣Ivy以經典白復古火焰運動夾克搭配百褶裙，簡約俐落又充滿潮流感，穿上PALLACUP修長的鞋型不僅視覺上拉長比例，更展現個人品味，展現出兼具Girl Crush魅力及女團造型的穿搭。

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▲郁欣Ivy演繹PALLADIUM全新PALLACUP小白鞋。（圖／品牌提供）

這雙PALLACUP小白鞋復刻品牌1970－1980年代復古運動鞋CUPSOLE杯型大底，鞋面以高級柔軟真皮與麂皮拼接打造，展現復古質感，更通過LWG金級皮革認證；使用PU彈力舒適加厚鞋墊、鞋墊上印有滿版PALLADIUM復古鑽石 LOGO印花，成為春夏不可錯過的潮流焦點！

鞋櫃必備「小白鞋」推薦！百搭舒適PALLADIUM、ECCO…義大利國民鞋Superga® 2750、連凱特王妃都愛穿

▲PALLADIUM PALLACUP復古小白鞋／2,580元。（圖／品牌提供）

百搭小白鞋推薦：ECCO SOFT 7

喜歡舒適便利感，這雙ECCO SOFT 7必收！延續多項創新技術，SOFT 7除了保持經典外型設計，還增添如鞋跟後方的銀色設計等精緻細節，採用ECCO獨家領先業界的FLUIDFORM一體成型注塑科技，搭配3D人體工學鞋楦設計，提供卓越的舒適感與支撐力。

鞋櫃必備「小白鞋」推薦！百搭舒適PALLADIUM、ECCO…義大利國民鞋Superga® 2750、連凱特王妃都愛穿

▲ECCO SOFT 7小白鞋保持經典外型設計。（圖／品牌提供）

SOFT 7還配備創新EASY-SLIP便捷瞬穿功能，後跟圓滑角度宛如內建鞋拔，無需動手、輕踩一下瞬間入腳！加上百搭小白鞋外型，無論是追求時髦潮流、復古穿搭風，還是微正裝的隨性風格，都能隨時隨地展現獨特魅力。

鞋櫃必備「小白鞋」推薦！百搭舒適PALLADIUM、ECCO…義大利國民鞋Superga® 2750、連凱特王妃都愛穿

▲ECCO SOFT 7 小白鞋／6,680元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 小白鞋, 穿搭, PALLADIUM, ECCO, Superga

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