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子瑜同款棒球帽全色系幫你找到！熱門紅色、卡其色　售價資訊一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

春日來臨，韓國人氣設計師品牌Matin Kim也帶來全新帽款系列「MOJA」，韓國人氣女團TWICE成員周子瑜近日也戴上作為造型亮相！

創立於2018年的Matin Kim，將先鋒設計融入創作，受到時裝精們的關注，並在功能實用性與設計感間的平衡拿捏得恰到好處。將優雅自由與粗曠個性融合，彰顯屬於新世代的風格魅力。

本季，品牌再次以色彩與活力作為設計主軸延伸，以經典棒球帽為題，打造一系列以「MOJA」為名的全新帽款系列，經典的棒球帽輪廓搭配充滿活力的色調，在經典與現代穿梭，讓棒球帽不再侷限於運動造型，能為春季風格展現多元面貌。

此次品牌以標誌性的先鋒美學，為包款注入率性輪廓，提供這項經典單品更豐富的色調選擇，其中包括：紅色、溫柔清新的天空藍，還有適合日常百搭的黑色與卡其色。

而韓國人氣女團TWICE成員周子瑜近期也在社群上戴上此系列帽款，分享自己的日常穿搭，除了引起粉絲們的熱烈討論，也讓「MOJA」在社群平台上迅速形成關注焦點。

子瑜同款系列資訊、售價一次看

「MOJA」系列棒球帽，現在已正式登陸品牌門市、官方電商平台，有興趣的時裝迷務必留意。

▲MATIN KIM 立體LOGO刺繡棒球帽，NT$1,690。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 子瑜, 棒球帽

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