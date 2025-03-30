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繡球花季來了！到苗栗卓蘭看花海吃超強美食　還有夢幻繡球花冰淇淋

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文／MENU美食誌

4～6月是繡球花綻放的季節，來到苗栗卓蘭就可以看到一大片的花海，當然也絕對不能錯過超強的苗栗美食。

鵝肉擔
經國路102號

位於卓蘭的客家菜餐廳，採用土生土養的土鵝肉，每道菜品都有獨特的客家風味，份量大又好吃，推薦福菜肉骨肚片湯、鵝油拌飯、乾拌鵝腸和薑絲大腸。

▲鵝肉擔。。（圖／美食客小伍提供）

細珍小吃部
中正路102號

店內販售品項豐富，販售招牌三角圓、麵食、湯品、小菜，價格相當親民，推薦麻醬麵、餛飩乾麵、三角圓、牛肉湯麵、水餃和陽春湯麵。

▲細珍小吃部。（圖／擷取自美食客Astor at）

花露花卉休閒農場
西坪里西坪43-3號

全國第一家精油博物館的花露農場，占地3.2公頃，四季皆有不同的花卉可以觀賞，農場提供咖啡跟點心，還有超級夢幻的繡球花冰淇淋。

▲夢幻繡球花冰淇淋必吃。（圖／美食客陽光Kelly 吃貨日常提供）

花自在食宿館
西坪里4鄰37-2號

曾榮登英國CNN電視台精選的台灣十大最美民宿之一，餐廳為無菜單料理，運用當地的客家食材，隨著季節變更菜色，是視覺及味覺的美食饗宴。

▲花自在食宿館的餐廳為無菜單料理。（圖／美食客蛋奶素小天后提供）

橘舍三食山里廚房
西坪里西坪43-15號

橘舍三舍環境優美，供應柴燒無菜單料理，使用西班牙Josper國寶級柴爐烤箱，搭配上當季食材，用餐區為戶外半露天的餐桌，非常有氛圍。

▲橘舍三舍環境優美，供應柴燒無菜單料理。（圖／美食客原小民提供）

小山丘hillside145.5k
西坪里9鄰108號

位於台三線上卓蘭鎮半山腰的小山丘，僅有週末兩天營業，咖啡皆是以自家摘種的咖啡豆來研磨製作，亦有提供簡單的輕食，推薦焗烤塔塔鮪魚帕里尼、咖啡飲品。

▲小山丘僅有週末兩天營業。（圖／美食客大吃貨。喫提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 陽明山, 繡球花, 花季, 苗栗, 卓蘭

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