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舒淇皮衣不穿好露香肩　改戴Boucheron珠寶當晚宴女王

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▲▼ 舒淇趙又廷 。（圖／翻攝微博）

▲舒淇現身北京參加Boucheron高級珠寶展。 （圖／翻攝舒淇微博）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇是時尚圈寵兒，從服裝、保養品、到珠寶代言接不停，她近日現身法國珠寶品牌Boucheron於北京舉辦的全新高級珠寶系列HISTOIRE DE STYLE, UNTAMED NATURE珠寶展晚宴，粉絲才驚覺她已經卸下寶格麗（BVLGARI）珠寶代言人身分，以品牌之友之姿參加Boucheron活動，一如既往亮麗時髦，風頭強壓真正的代言人周冬雨。

▲▼ 舒淇趙又廷 。（圖／翻攝微博）

▲舒淇穿細肩帶洋裝搭皮衣，再戴上Boucheron薊草主題Chardon鑽石項鍊相當時髦 。 （圖／翻攝舒淇微博）

Boucheron北京珠寶展星光熠熠，包括周冬雨、趙又廷都盛裝出席，舒淇也首次現身品牌活動，選穿黑色細肩帶長洋裝，並刻意不將皮衣外套穿好，露一邊香肩吸睛，她再戴上Boucheron薊草主題Chardon鑽石項鍊，輕鬆穿出女神氣勢。

▲▼ 舒淇趙又廷 。（圖／翻攝微博）

▲ 趙又廷黑裝後面有巧思，將越橘主題Airelles鑽石項鍊作為華麗衣飾。（圖／翻攝趙又廷微博）

除了是精品活動常客，舒淇也深受保養與彩妝品牌青睞，今年正式成為雅詩蘭黛全球護膚代言人，品牌正是相中她從容自在、無懼時光歲月的自信美感；她同時是Tom Ford彩妝形象大使，每回亮相的迷人紅唇總引來粉絲問唇膏色號，果然是最佳帶貨王。

▲▼ 舒淇趙又廷 。（圖／翻攝微博）

▲舒淇剛成為雅詩蘭黛全球護膚代言人。 （圖／翻攝舒淇微博）

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關鍵字：

舒淇, 趙又廷, Boucheron, 雅詩蘭黛

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