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林曉同珠寶可愛玉熊變甜點　精緻下午茶萬豪酒店吃得到

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▲▼ 林曉同與玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同設計師珠寶歡慶品牌創立25周年，與萬豪酒店於4月1日至6月30日推出限時「曉夢花園」聯名下午茶。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師品牌林曉同設計師珠寶歡慶創立25周年，與五星級台北萬豪酒店聯手，於4月1日起至6月30日推出限時「曉夢花園」聯名下午茶，以品牌隨玉而安系列為靈感，將深受藏家喜愛的「幸福青鳥」、「陪伴玉熊」等珠寶作品，轉化為視覺與味覺兼具的美味點心，將於萬豪酒店一樓Lobby Lounge登場。

▲▼ 林曉同與玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同訂珠寶系列「曉夢花園·星願」，以蛋白石游彩勾勒星雨流動。

林曉同珠寶以玉石打造風格清新的幸福青鳥、渾圓可愛的陪伴玉熊珠寶已是品牌標誌性作品，萬豪酒店主廚團隊以此為創作靈感，選用法國法芙娜巧克力、松露、宇治抹茶與當季水果等頂級食材，結合噴砂、淋面等工藝手法，完美演繹玉雕珠寶的溫潤質感與立體線條，品嚐時更能感受品牌傳遞的幸福感「曉夢花園」聯名下午茶含7款甜點、4款鹹點與自選茶或咖啡，單人套餐每位1,300元加一成服務費，亦可加價升級至每套1,450元加一成服務費享氣泡酒乙杯。

▲▼ 林曉同與玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同陪伴玉熊鞦韆熊鍊墜，玉石搭配Ayoka珍珠、鑽石，241,100元起。

▲▼ 林曉同與玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同高訂珠寶系列「夢想之旅」，玉石小熊鑲嵌藍玉髓、鑽石、黃彩鑽。

而以翡翠珠寶著稱的玉世家，設計也愈加年輕，近期推出清韻系列雙連環形式的翡翠耳墜，象徵團圓、圓滿意象，品牌選用華貴的綠翡翠、喜氣的紅翡翠、清新的白翡翠、神秘的墨玉打造，展現不同風格的韻味，完美融入日常穿搭。

▲▼ 林曉同與玉世家 。（圖／公關照）
▲玉世家清韻系列翡翠雙環鑲鑽垂墜耳環（左起）188,000元，墨玉款與白翡翠款各138,000元。（圖／玉世家提供）

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關鍵字：

林曉同珠寶, 萬豪酒店, 玉世家

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