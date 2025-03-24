林俊傑參觀香奈兒工坊好樂　露一手卡地亞入門坦克錶

▲林俊傑參觀香奈兒工坊，與品牌織品研發總監Kim Young-Seong相見歡。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑不僅是名錶收藏家，也是時尚精品愛好者，他所穿的服裝、搭配的首飾與配件都是一線品牌，香奈兒（CHANEL）便是他的愛牌之一，日前他也受邀到巴黎香奈兒工坊參觀，為品牌效力超過20年、出生於南韓的香奈兒織品研發總監Kim Young-Seong親自接待，讓林俊傑對於矜貴布料有更進一步認識，大開眼界。





▲林俊傑於椅子上簽名。（圖／翻攝jjlin IG）

林俊傑與其他名人一樣在一張白椅子上簽名，手腕上卡地亞（Cartier）經典不敗的Tank坦克錶也跟著搶鏡，他所戴的Tank Must de Cartier腕錶是進入卡地亞名錶世界的最佳入門款，Tank Must系列多為精鋼材質，並推出石英、光電功能錶款，顏色則有單次發行的紅、綠等單色款，他所戴的款式為黑色真漆面盤設計，雋永耐看。





▲林俊傑戴的卡地亞Tank Must de Cartier腕錶，122,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

由Louis Cartier設計的Tank系列腕錶於1919年問世，設計靈感源自坦克車俯瞰視角，坦克車履帶轉化為垂直錶耳、座艙變身為長形錶殼，陸續延伸出不同造型與功能的款式，至今仍是名氣響亮的熱門錶款，看遍頂級複雜功能錶款的林俊傑也傾心於經典傑作，戴著坦克錶遊巴黎。

