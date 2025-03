武士刀變指針、櫻花裝飾G-SHCOK　搖滾天團聯名錶秀日本精神

▲日本搖滾樂團ONE OK ROCK成員佩戴與G-SHOCK聯名的GM-2100TTTR錶。(圖/G-SHOCK提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK今年成軍20周年,G-SHOCK與其合作推出聯名腕錶GM-2100TTTR,攜手彰顯日本精神,此錶款外觀設計皆由ONE OK ROCK貝斯手Ryota親自監製,特別於銀色金屬八角錶圈上裝飾羅馬數字時標,象徵回到時間的原點,而面盤上點綴紛飛的粉紅櫻花花瓣、9時位置星期盤裝飾武士刀造型指針等細節設計,向日本文化精髓致敬。





▲ONE OK ROCK主唱Yushusho Taka示範G-SHOCK聯名錶GM-2100TTTR。

聯名錶GM-2100TTTR也少不了ONE OK ROCK樂團的專屬元素,錶帶扣環刻上貝斯手Ryota的紋身圖案,而錶背蓋則刻有樂團御用的瑞典藝術家Emil打造的ONE OK ROCK logo,連同錶盒都出自他的設計,讓歌迷能夠擁有融入樂團精神的錶款。





▲G-SHOCK與日本搖滾天團ONE OK ROCK聯名腕錶GM-2100TTTR,面盤飾以櫻花圖案,9,800元。





▲ONE OK ROCK御用瑞典藝術家Emil設計的特殊外盒包裝。

ONE OK ROCK對時尚圈並不陌生,主唱Taka去年底與ASICS亞瑟士聯名開發鞋款ASICS-ONE WHITE,集結時髦設計與功能性於一身。而今年歡慶樂團成軍20周年,除了與G-SHOCK推出聯名錶慶祝,ONE OK ROCK於上個月發行新專輯《DETOX》,並將於4月從南美開始世界巡迴演唱會,熱鬧歡度此重要時刻。





▲ONE OK ROCK主唱Yushusho Taka曾與ASICS 聯合開發鞋款「ASICS-ONE WHITE」。(圖/翻攝oneokrockofficial IG)