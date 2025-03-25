fb ig video ETtoday search mobile

武士刀變指針、櫻花裝飾G-SHCOK　搖滾天團聯名錶秀日本精神

>

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲日本搖滾樂團ONE OK ROCK成員佩戴與G-SHOCK聯名的GM-2100TTTR錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK今年成軍20周年，G-SHOCK與其合作推出聯名腕錶GM-2100TTTR，攜手彰顯日本精神，此錶款外觀設計皆由ONE OK ROCK貝斯手Ryota親自監製，特別於銀色金屬八角錶圈上裝飾羅馬數字時標，象徵回到時間的原點，而面盤上點綴紛飛的粉紅櫻花花瓣、9時位置星期盤裝飾武士刀造型指針等細節設計，向日本文化精髓致敬。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲ONE OK ROCK主唱Yushusho Taka示範G-SHOCK聯名錶GM-2100TTTR。

聯名錶GM-2100TTTR也少不了ONE OK ROCK樂團的專屬元素，錶帶扣環刻上貝斯手Ryota的紋身圖案，而錶背蓋則刻有樂團御用的瑞典藝術家Emil打造的ONE OK ROCK logo，連同錶盒都出自他的設計，讓歌迷能夠擁有融入樂團精神的錶款。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與日本搖滾天團ONE OK ROCK聯名腕錶GM-2100TTTR，面盤飾以櫻花圖案，9,800元。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲ONE OK ROCK御用瑞典藝術家Emil設計的特殊外盒包裝。

ONE OK ROCK對時尚圈並不陌生，主唱Taka去年底與ASICS亞瑟士聯名開發鞋款ASICS-ONE WHITE，集結時髦設計與功能性於一身。而今年歡慶樂團成軍20周年，除了與G-SHOCK推出聯名錶慶祝，ONE OK ROCK於上個月發行新專輯《DETOX》，並將於4月從南美開始世界巡迴演唱會，熱鬧歡度此重要時刻。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲ONE OK ROCK主唱Yushusho Taka曾與ASICS 聯合開發鞋款「ASICS-ONE WHITE」。（圖／翻攝oneokrockofficial IG）

►G-SHOCK經典三眼錶慶30周年　黑、紅、黃三色復刻錶齊發

►BABY-G櫻桃錶卡哇伊　防水200米、實用功能更加分

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, ASICS

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【字幕】南珉貞忍不住哭了！李珠珢不捨趕緊幫忙擦眼淚

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真零Logo穿搭樣樣是精品　上三星餐廳服儀滿分

孫藝真零Logo穿搭樣樣是精品　上三星餐廳服儀滿分

LV攜手芬蘭製錶大師造限量旅行錶　手繪硬箱錶盒呼應繽紛時標環

LV攜手芬蘭製錶大師造限量旅行錶　手繪硬箱錶盒呼應繽紛時標環

Swatch歡慶4月「粉紅月亮」　聯名歐米茄登月錶粉搶眼

Swatch歡慶4月「粉紅月亮」　聯名歐米茄登月錶粉搶眼

林俊傑參觀香奈兒工坊好樂　露一手卡地亞入門坦克錶 陳若儀背香奈兒賽車頭盔包好俏麗　破百萬行頭驚人 AI教父黃仁勳新皮衣有輝達Logo　化身男模與機器人拍時尚大片 六月61萬勞力士配香奈兒首飾是日常　還是LV大戶 鮭魚錶面露細膩晶亮質感　格拉蘇蒂原創大日曆月相錶風格百變 蓋兒加朵星光大道留名可愛4千金見證　流蘇裝加身襯巨星氣勢 孫藝真甜摟玄彬閉眼陶醉　逾33萬精品行頭也吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面