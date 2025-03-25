武士刀變指針、櫻花裝飾G-SHCOK　搖滾天團聯名錶秀日本精神

▲日本搖滾樂團ONE OK ROCK成員佩戴與G-SHOCK聯名的GM-2100TTTR錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK今年成軍20周年，G-SHOCK與其合作推出聯名腕錶GM-2100TTTR，攜手彰顯日本精神，此錶款外觀設計皆由ONE OK ROCK貝斯手Ryota親自監製，特別於銀色金屬八角錶圈上裝飾羅馬數字時標，象徵回到時間的原點，而面盤上點綴紛飛的粉紅櫻花花瓣、9時位置星期盤裝飾武士刀造型指針等細節設計，向日本文化精髓致敬。





▲ONE OK ROCK主唱Yushusho Taka示範G-SHOCK聯名錶GM-2100TTTR。

聯名錶GM-2100TTTR也少不了ONE OK ROCK樂團的專屬元素，錶帶扣環刻上貝斯手Ryota的紋身圖案，而錶背蓋則刻有樂團御用的瑞典藝術家Emil打造的ONE OK ROCK logo，連同錶盒都出自他的設計，讓歌迷能夠擁有融入樂團精神的錶款。





▲G-SHOCK與日本搖滾天團ONE OK ROCK聯名腕錶GM-2100TTTR，面盤飾以櫻花圖案，9,800元。





▲ONE OK ROCK御用瑞典藝術家Emil設計的特殊外盒包裝。

ONE OK ROCK對時尚圈並不陌生，主唱Taka去年底與ASICS亞瑟士聯名開發鞋款ASICS-ONE WHITE，集結時髦設計與功能性於一身。而今年歡慶樂團成軍20周年，除了與G-SHOCK推出聯名錶慶祝，ONE OK ROCK於上個月發行新專輯《DETOX》，並將於4月從南美開始世界巡迴演唱會，熱鬧歡度此重要時刻。





▲ONE OK ROCK主唱Yushusho Taka曾與ASICS 聯合開發鞋款「ASICS-ONE WHITE」。（圖／翻攝oneokrockofficial IG）