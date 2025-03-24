LV攜手芬蘭製錶大師造限量旅行錶　手繪硬箱錶盒呼應繽紛時標環

▲LV與芬蘭籍製錶大師Kari Voutilainen聯手打造LVKV-02 GMR 6腕錶，並設計專屬硬箱錶盒。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）積極搶攻金字塔頂端藏家市場，聯手芬蘭著名製錶大師Kari Voutilainen，打造全球限量5只的LVKV-02 GMR 6腕錶，從深植LV精神的旅行為題進行設計，選定英文是「中途停靠」之意的Escale錶款為藍本，結合第二地時間與日夜顯示等實用功能，細部則經過手工雕刻與琺瑯裝飾，力求內外皆美，品牌為此限量錶特別打造標誌性硬箱錶盒，並手工彩繪呼應錶面的時標環設計，更添收藏價值。





▲全球限量5只的LVKV-02 GMR 6腕錶具時、分、秒、動力儲存顯示、第二時區與日夜顯示功能。

2002年創立同名獨立製錶品牌的Kari Voutilainen，是LV獨立創意製錶大獎（Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives）的專家委員會成員，此次雙方合作以純鉭打造LVKV-02 GMR 6腕錶，並於錶圈、錶背、錶耳、錶冠與錶扣裝飾鉑金，而錶背刻有「Louis cruises with Kari」（路易威登與Kari一起巡遊）字樣，點出了錶款設計初衷，錶盤最外圈是LV工坊製作的微型畫鑲鑽拋光小時刻度環，中央精緻圖案是Voutilainen工坊採用18世紀古董機器雕刻而成，6時位置的24小時制第二時區圓盤經過手工雕刻並搭配琺瑯裝飾的日夜指示，對應的12時位置是逆跳動力儲存顯示，搭載Voutilainen製作的手動上鍊機芯。





▲製錶大師Kari Voutilainen是LV獨立創意製錶大獎的專家委員會成員，雙方攜手打造限量錶。





▲LV專門製作硬箱的Asnières工坊大師，悉心在錶盒上彩繪如錶款的小時刻度環。

風格前衛的獨立製錶品牌URWERK再度大膽出擊，讓T-Rex暴龍錶再進化，推出披上宛如盔甲的機刻鱗狀紋青銅錶殼UR-100 T-Rex腕錶，刻紋從錶冠開始，由小變大高低起伏延伸至整個錶殼至錶背，此材質的棕色光澤會隨著歲月變得更明顯，但不會變成綠色；而顯示時間的方式同樣是標誌性的漫遊衛星設計，UR-1.01V機芯配備兩個衛星轉頭、一個180度窗口及一個蝸形卡羅素，極具科技感的設計讓讀時充滿趣味。







▲URWERK UR-101 T-Rex腕錶限量100只，1,580,000元。（圖／葳鑠提供，以下同）





▲URWERK UR-101 T-Rex腕錶的青銅錶殼刻上鱗狀花紋，經氧化處理再磨砂修飾。