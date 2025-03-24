陳若儀背香奈兒賽車頭盔包好俏麗　破百萬行頭驚人

▲身穿LV服裝的林志穎（左起）與法拉利代言人周杰倫、老婆陳若儀合影。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

一級方程式賽車（F1）新賽季第二站周末於上海登場，熱愛賽車的林志穎夫婦受法拉利之邀前往觀賽，也與法拉利代言人周杰倫開心團聚，3人現身賽場都精心打扮，周杰倫以紅衣配黑色皮衣展現酷味，不老男神林志穎則以LV（Louis Vuitton，路易威登）裝扮觀戰，他的名模老婆陳若儀則全程熱褲造型大秀美腿，最吸睛是她背的香奈兒（CHANEL）賽車頭盔包，完美呼應精彩賽事。





▲陳若儀背香奈兒2023年度假系列以F1為靈感設計的安全帽硬殼包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀所背的香奈兒賽車頭盔包，出自2023度假系列，當時設計靈感源自摩納哥大獎賽（Grand Prix de Monaco），全系列融入F1賽車元素，創作出小巧可愛的安全帽造型硬殼包，上面裝飾象品牌經典元素如數字「5」與「山茶花」圖案，讓人一眼認出是香奈兒之作。





▲陳若儀欣賞F1上海站賽事都以熱褲造型現身。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

香奈兒賽車頭盔包當時定價逾52萬元，陳若儀身為賽車鐵粉，大手筆收藏黑、白色兩款，此次觀賞F1上海站賽事，兩款總值超過百萬元的頭盔包全帶上，輪流搭配她的熱褲造型，相當俏麗。

