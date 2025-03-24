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Swatch歡慶4月「粉紅月亮」　聯名歐米茄登月錶粉搶眼

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▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲Swatch推出Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE 腕錶，慶祝一年一度的粉紅月亮，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶迎來詩意篇章，歡慶4月13日滿月是一年一度的「粉紅月亮」，推出專利材質Bioceramic 生物陶瓷打造的粉紅色調Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕錶，2時位置呈現粉紅月相，經過Super-LumiNova 夜光塗層處理在暗夜中也會散發粉紅光芒，令人驚喜的是銀粉色調蛋白石色遮罩，在紫外光照射下會浮現神秘細節，展現「PINK MOON」（粉紅月亮）字樣。

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲錶迷可於限定期間內並有設置縮小版粉紅色Rolling Planet主題車的Swatch限定銷售點購買粉紅新錶。

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕錶的月相在黑暗中發出粉紅色光芒。

Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕錶不僅外型迷人，也擁有實用功能性，錶圈設有脈搏計刻度，當啟動計時碼錶後數到30次脈搏停止計時，即可讀取面盤上的脈搏計刻度確認心率，2時位置的按把特別點綴愛心圖案呼應脈搏計時功能，令人莞爾，錶背電池蓋則飾以粉紅月亮圖案，並搭配用於專業太空服的粉紅色 VELCRO®️ 錶帶，亮眼新作將於4月1日起於限定期間內並有設置縮小版粉紅色Rolling Planet主題車的Swatch限定銷售點開賣，目前品牌尚未公布台灣銷售點，但購買規則不變，依然是每人每天於每個品牌銷售點限購一只。

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE腕錶的電池蓋上飾有粉紅色調月亮圖案。

粉紅色錶款散發的活潑氣息令人著迷，CASIO旗下BABY-G為女孩們打造兼具絕佳防水性、功能性與時髦外型錶款 BG-169CH系列，以櫻桃為設計靈感，推出櫻桃粉錶款，按下燈光按鈕，會亮出可愛的紅櫻桃圖案，俏麗甜美的時尚錶款具200米防水、世界時間、碼錶等功能，內外兼具。

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-G以櫻桃為設計靈感的粉紅錶BG-169CH-4，2,800元。（圖／BABY-G提供）

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲模特兒戴BABY-G粉紅錶BG-169CH-4，展現活潑青春氣息。

►Swatch聯名歐米茄MOONSWATCH 1965今開搶　4店限定湧排隊潮

► BABY-G櫻桃錶卡哇伊　防水200米、實用功能更加分

關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄, CASIO, BABY-G

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