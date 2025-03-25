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孫藝真零Logo穿搭樣樣是精品　上三星餐廳服儀滿分

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▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真日前光顧三星主廚安成宰的餐廳，她勾著主廚的手開心比YA。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神孫藝真近日到《黑白大廚：料理階級大戰》擔任評審的三星主廚安成宰餐廳享受美食，大啖一套近1萬元台幣的精緻料理，餐後更挽著主廚安成宰合影，孫藝真開心到手比YA手勢也笑瞇了眼，事後她po文直呼是「這是非常幸福及感激的時光」，她也完美示範到高級餐廳的用餐服裝，以大地色系的皮外套配跟高鞋，休閒中不失優雅韻味。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真享用美食當天穿義大利小眾品牌Bergfabel沙色皮衣、Bottega Veneta高跟鞋48,300元。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真近期對大地色系穿搭情有獨鍾，到三星主廚安成宰重新開幕的餐廳MOSU Seoul用餐，看似輕鬆的裝扮其實都是高質感設計，她身穿襯衫配義大利小眾品牌Bergfabel沙色皮衣與長褲，再穿編織包著稱的Bottega Veneta奶油糖果色高跟鞋，一身精品行頭總價逾10萬元。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲Bottega Veneta Lewis奶油糖果色高跟鞋48,300元。（圖／翻攝Bottega Veneta官網）

而孫藝真與老公玄彬日前出遊時，則以白衣與白褲外罩咖啡色寬鬆外套造型上街，同樣是沒有Logo的低調裝扮，但細看樣樣不凡，外套是Prada要價18萬元的羊毛領帆布款，腳上的鞋是價格2萬元起跳的「小髒鞋」Golden Goose，而包包是Bottega Veneta結合Intrecciato編織元素和黃銅繩結打造出的黑色Andiamo小型款包。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真出遊穿180,000元Prada棕色帆布外套，搭136,500元Bottega Veneta小型款Andiamo包。（圖／翻攝yejinhand IG）

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關鍵字：

孫藝真, 安成宰, Prada, Bottega Veneta

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