髮上玫瑰雍容華貴　亞歷山卓重現文藝復興貴族風格髮飾

▲模特兒綁著亞歷山卓真絲玫瑰花荷葉髮束香檳金款，9,200元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）今年春夏以「藝術家的工坊」為主題，從義大利文藝復興、超現實主義、維也納分離派、印象派與包浩斯等五大藝術運動獲得啟發，打造髮上的跨時代的藝術之旅。首波推出「義大利文藝復興系列」，將當時建築元素、藝術品美感與宮廷奢華精神融入設計之中，運用石榴紅、勃根地酒紅，棕米或金色，展現華貴雍容氣質。





▲模特兒頭戴亞歷山卓古典蕾絲厚髮箍8,300元，古典蕾絲蝴蝶結仕女夾9,700元。

亞歷山卓採用絲綢或烏干紗製作立體玫瑰、山茶花等立體髮飾，流露優雅女人味，另一討喜元素為蝴蝶結，早在文藝復興時期貴族的髮飾與服裝中已經常出現絲帶綁結了，因此在當代演繹的文藝復興風格髮飾，品牌運用蕾絲、絲綢等不同材質與裝飾手法創造風格多元的蝴蝶結髮飾。





▲亞歷山卓綢緞波浪抓褶髮箍，11,500元。





▲亞歷山卓珍珠法國梳，單個6,900元。





▲亞歷山卓靈感源自文藝復興時期建築的金燦洛可可仕女夾，14,200元。

香奈兒（CHANEL）從2025早春至春季系列，也推出多款蝴蝶結設計髮飾，並以經典不敗的黑色為主，款式包括少女感的成對真絲蝴蝶結髮夾、結合珍珠的蝴蝶結髮箍，每一件作品都融入香奈兒經典元素，品牌辨識度百分百。





▲香奈兒春夏系列珍珠蝴蝶結髮箍，51,100元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲香奈兒成對真絲蝴蝶結髮夾，25,200元。（圖／翻攝香奈兒官網）