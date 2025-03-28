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劉詩詩懶甩婚變傳言露香肩　氣場全開不輸小4歲潤娥

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▲▼ Qeelin 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩身著Elie Saab 2024秋冬高級訂製禮服搭配Qeelin Xi Xi系列珠寶亮相。（圖／翻攝Qeelin IG）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin日前於上海舉辦高級珠寶展，全球代言人全員到齊，包括大陸男星張藝興、女星劉詩詩與韓星潤娥均盛裝共襄盛舉，38歲的劉詩詩不受屢傳婚變的消息影響，身穿黎巴嫩設計師品牌Elie Saab 2024秋冬高級訂製系列紅色露肩禮服亮相，氣場全開，絕佳狀態不輸小4歲的韓星潤娥。

▲▼ Qeelin 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩所穿的Elie Saab 2024秋冬高級訂製禮服綴滿亮片，裙擺以羽毛裝飾。（圖／翻攝Qeelin IG）

劉詩詩與吳奇隆2015年結婚，育有1子步步，但10年以來兩人屢傳婚變，近日因兩人名下公司最近被發現變更頻仍，被懷疑夫妻倆在做財產分割，又讓婚變傳聞再起，但劉詩詩畢竟是一線演員，在鏡頭前不受傳言影響，身穿綴滿亮片並於裙擺裝飾羽毛的紅色高級訂製服，搭配Qeelin Xi Xi系列舞獅造型珠寶，一如既往淡定優雅。

▲▼ Qeelin 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥現身Qeelin上海晚宴，穿上粉色禮服仙氣飄飄。（圖／翻攝Qeelin IG）

▲▼ Qeelin 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥佩戴Qeelin Wulu Diamond Lotus鑽石項鍊與耳環。（圖／翻攝Qeelin IG）

韓星潤娥也精心打扮出席Qeelin珠寶晚宴，她穿著一襲粉色V領蓬裙禮服，搭配QeelinWulu Diamond Lotus鑽石項鍊與耳環登場，宛如甜美公主，仙氣飄飄；同場另一位代言人張藝興則穿黑西裝配大型的Wulu葫蘆鑽石鍊墜，流露貴公子氣息。

▲▼ Qeelin 。（圖／翻攝IG）

▲張藝興也以Qeelin全球代言人身分出席。（圖／翻攝Qeelin IG）

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關鍵字：

劉詩詩, Qeelin, 潤娥, 張藝興

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