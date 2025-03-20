伯爵玫瑰戒變出3種戴法　極簡、華麗一次收藏

▲模特兒佩戴PIAGET Rose系列18K白金鑽石長項鍊675,000元，鑽戒920,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）Rose系列玫瑰珠寶是品牌經典之一，與玫瑰緊密的連結始於品牌第四代傳人Yves Piaget對於玫瑰的熱愛，1972年他支持的玫瑰培育家Alain Meilland以一款嶄新品種一舉奪魁，將此88片波浪形花瓣的玫瑰命名為「Yves Piaget Rose」，於此玫瑰問世30周年之際，品牌推出首款PIAGET Rose系列珠寶，今年新作涵蓋5款新作，日常與隆重場合均能完美搭配。





▲PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石項鍊，單顆枕形切割哥倫比亞祖母綠重約3.59克拉。





▲PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石耳環採不對稱設計。

PIAGET Rose系列新作包括鑲鑽Y字長項鍊與在指間綻放的鑽戒，另外3件屬高級珠寶系列，各以深具分量的哥倫比亞祖母綠為主石搭配美鑽構成華麗的項鍊、不對稱耳環與戒指，其中戒指為可轉換設計，可單獨戴4.13克拉的祖母綠戒指，或只戴鑽石玫瑰戒指，3種型態自由轉換。





▲PIAGET Rose頂級珠寶系列18K白金祖母綠鑽石可轉換式戒指，可轉換單戴4.13哥倫比亞枕形祖母綠戒。

法國珠寶品牌Boucheron最新高級珠寶Histoire de Style的Untamed Nature系列，也以植物花卉為主角，當中Fuchsia主題靈感源自吊鐘花胸針與耳環，巧妙呈現吊鐘花的輕盈感，因此減少金屬結構，葉片均為鏤空設計，再搭配不對稱的花朵與花苞，延伸的線條予人生生不息的感受。





▲Boucheron Histoire de Style最新Untamed Nature系列吊鐘花主題鑽石胸針。（圖／Boucheron提供）