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潤娥登機裝流露好氣質　葫蘆珠寶添亮點

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▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥以短版上衣配風衣的輕鬆造型現身機場，前往上海參加Qeelin珠寶活動。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女團少女時代出身、轉戰當演員的南韓女星潤娥，以珠寶品牌Qeelin全球品牌代言人身分前往上海，準備參加Qeelin Miracle Garden高級珠寶活動，她的登機裝雖然一派休閒，但難掩明星氣勢，因為她戴著品牌標誌性葫蘆造型的Wulu Pearl系列項鍊與單邊耳環，閃閃發亮。

▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥搭配Qeelin Wulu系列18K白金鑽石與珍珠項鍊、耳墜。

▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲Qeelin Wulu系列18K白金鑽石及Akoya珍珠耳墜。

潤娥身穿白色短版上衣搭配米色風衣，展現清新風格，並戴上Qeelin以美鑽勾勒出葫蘆圖案的Wulu Pearl系列耳環與項鍊，鍊墜內圈鑲嵌單顆Akoya珍珠，更添優雅氣息，完美融入她的日常穿搭。

▲▼潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥的好膚質被雪花秀相中，擔任全球品牌代言人。（圖／翻攝yoona__lim IG）

除了手握珠寶品牌代言，潤娥也是義大利時尚品牌Valentino、南韓美妝品牌Sulwhasoo雪花秀的代言人，34歲的她不敗的少女感獲各品牌青睞，當最佳「帶貨王」；而她也持續在戲劇圈耕耘，與李彩玟攜手主演tvN新劇《暴君的主廚》，預計於今年下半年播出，她在劇中飾演從現代穿越到古代的主廚，令粉絲相當期待。
 

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關鍵字：

潤娥, Qeelin, 雪花秀

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