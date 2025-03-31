情侶們注意！「5句話」說出口最傷感情　小心離分手不遠

▲有時候吵架中的口不擇言，容易成為感情的致命傷。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在感情中，有些話說出口會讓對方受傷，甚至影響彼此的關係。以下是最傷感情的5句話，建議盡量避免，如果溝通之後還是頻繁出現，就必須考量這段感情是否必要維持了。

1.「你怎麼這麼沒用？」

這句話不只是否定對方的能力，還會讓對方覺得自己在這段關係中毫無價值。長期下來，會讓自尊心受創，甚至對感情產生質疑。

2.「你愛怎樣就怎樣，隨便你！」

這種話通常帶有冷漠和不耐煩的態度，讓對方覺得自己不被重視。感情最怕的不是爭吵，而是冷漠的態度，這會讓關係逐漸降溫。

3.「你以前不是這樣的！」

這句話會讓對方感覺自己變差了，或者無論怎麼做都無法滿足你的期待。愛情需要包容與成長，而不是拿過去的標準來比較現在的改變。

4.「我當初真的不應該選擇你！」

這句話是否定過去的選擇，也等於是否定了整段感情。聽到這樣的話，對方可能會覺得自己不值得被愛，甚至讓感情走向破裂。

5.「你根本不懂我！」

這句話會讓對方感到挫敗，覺得自己再怎麼努力都無法理解或滿足你的需求。長期下來，容易導致雙方的距離越來越遠。