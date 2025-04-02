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試開箱／質地與顯色兼具的超狂眼影！絕美高光燦宛如把銀河放上眼

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▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

眼影色彩多元，隨著不同質地的呈現，更可以顯出不同妝感與層次，近期就有不少值得擁有的眼影作品，不管是顯色度還是質感，都讓人為之驚豔，非常值得入手，尤其又以RMK一次推出多達24色的單色眼影，絕對是矚目重點。

▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

彩妝總監Yuki從2021年接手日系靈魂美妝品牌RMK之後，可以說是為彩妝注入了更多有趣的活力，加上日本製造原本就極重視配方與材質的展現，可以說是強強聯手；繼發表過多款四色眼盤組合之後，2025年終於迎來重磅大作無拘單色眼影，一次24個不同的顏色，集結霧感、爍光與高光燦三種質地，真的讓人非常過癮。

▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

霧感眼影這次推出6個顏色，普遍霧面的材質很容易出現飛粉、難暈染的狀況，過濕過乾都難以使用，但是這次新改版的升級款，著實讓人驚艷，保留了溫柔的發色之餘，又很容易暈染，真的不虧是日系質感；而最令人眼睛為之一亮的，更是大珠光爆閃的高光燦質地，6常態色、2限量色，一抹絕對宛如銀河躍上雙眼，美不勝收，更重要的是大顆亮片竟然也能很服貼，好附著之外，同時又不會亂飛。

▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲試開箱,RMK,香緹卡,眼影,彩妝（圖／記者李薇攝、品牌提供）

當然，不管是哪一種質地，24個顏色可以說是幾乎不重複，可以單色也能多層次疊擦，而且色調更是相當時髦，看似難以親近的綠色，也絲毫不會過於誇張、難以上手，結合亞洲肌膚原有的黃基底，反而可以呈現出類似咖啡抹茶的棕色調，獨特又極致高級。

香緹卡,LUNASOL,春妝,彩妝,眼影,。（圖／記者李薇攝）

香緹卡,LUNASOL,春妝,彩妝,眼影,。（圖／記者李薇攝）

另外一個也是細節控的香緹卡向來也是專注單品品質，日前春季上市的春遇舞蝶限量三色眼彩盤，總共推出銀月黛安娜、春煦寧芙兩個顏色，雖說顏色看似較為繽紛，但是因為珠光粉質細膩，淡雅上臉可以呈現出具有透明感的眼妝，在不同光線下的熠熠光澤，華麗感滿分。

關鍵字：

試開箱, RMK, 香緹卡, 眼影, 彩妝

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