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Johnnie Walker 52年威士忌登場　要價近84萬元限量10瓶

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著威士忌市場對高年份酒款需求日益升高，各大品牌紛紛推出陳年臻釀，以展現品牌的釀造工藝與窖藏實力。近期，Johnnie Walker與格蘭菲迪陸續發表高年份酒款，前者推出品牌史上最高年份「約翰走路52年」，全球限量200瓶，單瓶要價近84萬元；後者「格蘭菲迪34年雪莉桶單一麥芽威士忌」主打熟成技術的雪莉桶風味。

▲Johnnie Walker 52年威士忌、格蘭菲迪34年。（圖／各品牌提供）

▲Johnnie Walker 52年威士忌在台登場，限量10瓶。（圖／各品牌提供）

約翰走路52年
Johnnie Walker 52年是品牌創立以來年份最高的酒款，為向創辦人父子John Walker與Alexander Walker致敬，首席調酒師Emma Walker特別選用六家現已關閉的「幽靈酒廠」珍稀原酒，以超過半世紀的熟成與精湛調和技術，使其風味達到巔峰。

該款酒融合來自Cambus與Carsebridge的香草、太妃糖與茶葉氣息，Blair Athol提供黑醋栗與熱帶水果果香，Glenury Royal與Glenlochy則增添木質香料與醇厚酒體。尾韻部分，Glen Albyn與Dalwhinnie賦予淡淡的鹹香與可可韻味，而Brora酒廠的煙燻藍紋乳酪氣息則為整體風味畫下深刻句點。

此限量酒款全球僅200瓶，台灣市場獲得10瓶配額，由台灣帝亞吉歐私人客戶團隊獨家發行，售價為新台幣839,900元。

▲Johnnie Walker 52年威士忌、格蘭菲迪34年。（圖／各品牌提供）▲Johnnie Walker 52年威士忌、格蘭菲迪34年。（圖／各品牌提供）

格蘭菲迪34年雪莉桶  
格蘭菲迪以《TIME RE:IMAGINED 時光臻藏》系列詮釋時間的價值，而34年雪莉桶單一麥芽威士忌則是該系列的最新代表作。其特色在於其獨特的雙重熟成工藝，先在美國橡木桶中熟成21年，之後再轉入西班牙Oloroso雪莉桶靜置13年，使酒液風味更為深邃。

▲Johnnie Walker 52年威士忌、格蘭菲迪34年。（圖／各品牌提供）

風味層次上，初聞時能感受到橡木香氣，伴隨塞維亞橘子果醬、無花果與葡萄乾的甜潤果韻，入口後則展現黑糖太妃糖、奶油酥餅與焦糖化水果的豐富層次，尾韻則帶來優雅的橡木與果香，口感滑順且回味悠長。

酒盒設計上也體現時間哲學，採用動態線條搭配紅色鏤空窗格，與酒液的琥珀光澤相互映襯，呈現極高的收藏價值，單瓶售價73,000元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, 高年份, JohnnieWalker, 格蘭菲迪, 臻釀

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