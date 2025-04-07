不只是光滑！5個身體去角質好處　還能避免毛髮內生

▲敏弱肌建議2周去除一次即可。▲（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春夏腳步逐漸接近，除了做好日常清潔外，身體去角質也別忽略，一周建議1-2次即可，雖然角質會自然代謝，但是老廢角質常堆積在表層，肌膚容易粗糙且暗沉，盤點5個身體去角質好處，現在知道還不遲！

#去除老廢角質，讓皮膚更光滑

皮膚會自然代謝，但老廢角質常常堆積在表層，讓肌膚摸起來粗糙、暗沉。去角質可以還原皮膚的細緻感與光澤。

#幫助後續保養品吸收

去角質後，毛孔不再被角質堵住，身體乳、油類保養品更容易滲透，提升保濕和修護效果。

#改善毛孔阻塞與痘痘

尤其是背部、胸口、手臂上容易長粉刺或毛囊炎的地方，定期溫和去角質可以減少堵塞、預防痘痘生成。

#均勻膚色，改善暗沉與粗糙

像是手肘、膝蓋、臀部這些常摩擦的區域，容易變得暗沉粗黑，適度去角質能幫助淡化色素沉澱與角化現象。

#幫助除毛更乾淨，預防毛髮內生

去角質可以讓毛髮長得比較順、不容易卡在皮下，減少內生毛和紅腫的情況。

★推薦產品

▲LUSH 魔法水晶磨砂沐浴露，300g，720元。

茴香籽油令你溫暖及促進循環；細海鹽和瀉鹽使肌膚明亮透徹；迷迭香和鼠尾草浸泡液令人清爽。沐浴後，三種薄荷的魔法揮之不去，令你感到透心冰涼。

▲Kaneno 寵愛呵護身體磨砂膏，220g，1,750元。

蘊含三種磨砂微粒的柔滑乳霜，接觸肌膚瞬間轉化為油狀，形成水潤護膜包覆肌膚，溫和拋光，深層滋潤，乾用或是濕用都可以。

▲SABON 綠野尋蹤 身體磨砂膏，320g，1,580元。

可溫和去除角質與為肌膚拋光外，並以獨家天然植物油配方為肌膚帶來奢華滋養與修護能量，每一刻都如同享受頂級SPA按摩。