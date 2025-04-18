fb ig video ETtoday search mobile

2025粉餅推薦！隱形毛孔、不留粉感的20款好口碑粉餅總整理

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

輕便又上妝快速的粉餅是不少人喜愛的底妝產品，以下整理出20款好口碑粉餅產品。

粉餅上妝特色：簡單快速、攜帶方便、成分單純

快速完成底妝

若是趕時間、追求快速上妝的人，粉餅無疑是一個快速上妝的好選擇，運用粉餅盒內附上的粉撲沾取乾燥的粉體，以按壓或拍點的手法就完成底妝＋定妝動作，使用技巧簡單，即便人在外面或是外出旅遊也不怕手忙腳亂。

攜帶方便

粉餅不僅體積輕巧又是固體，放在包包裡不用擔心打破，也兼具上妝、補妝的功能，是非常方便的底妝產品。

更適合敏感肌

粉餅由乾燥的粉體組成，成分相對於粉底液、氣墊粉餅單純不少，對肌膚的刺激相對較低，除了是混合性和偏油性肌膚的好選擇之外，也是更適合敏感肌、痘痘肌的底妝產品。

選購粉餅的要點

有無防曬係數

炎炎夏日將到來，雖然還是建議大家在妝前就使用足夠係數的防曬產品，但在挑選粉餅時也可以稍微注意是否有防曬係數，外出補妝時也能順手加強抵禦紫外線。

底妝效果訴求

比起粉底液和氣墊粉餅的光澤度，即便粉餅會訴求粉體的保濕度，但通常仍較有霧面柔焦感，若追求更高遮瑕度，也可以考慮先使用遮瑕膏或有修飾效果的妝前乳，再使用粉餅定妝。

理想的遮瑕程度

粉餅的妝效通常具優異修飾毛孔、柔焦的效果，過往對於粉餅的印象，相較粉底液、氣墊的高遮瑕，粉餅較為清透自然，若希望得到較無瑕的效果，可能會容易有厚粉的狀況，不過現在產品推陳出新，大多數粉餅的粉體越來越細緻，不論是清透自然或是高遮瑕妝效，都能找到適合的粉餅。

粉餅的推薦上妝步驟

1.妝前保養

不論選用任何底妝產品，日常保養都要做到位，底妝才能夠服貼，大家可以根據適合自己膚質的步驟挑選產品。然而有一點要特別注意，在上妝前保養的化妝水、乳液或是防曬，都要等到完全吸收再上下一個步驟，妝效才能服貼不卡粉。

2.使用防曬

防曬在一年四季都非常重要，上妝前要使用足夠量的防曬或是防曬妝前乳，可根據當日行程挑選防曬係數，若是日常不曝曬SPF25～30也很足夠，若是戶外活動，則建議挑選SPF50的產品。

3.挑選上妝工具

不同的上妝工具也能讓粉餅呈現不同的妝效。

2025粉餅推薦1：ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅SPF10/PA+

ORBIS觀察到在保濕型粉底成為主流的同時，許多人使用時仍可能感受到厚重粉感，因此特別打造出這款放鬆系美肌輕粉餅，以「不想努力化妝的日子，也能輕鬆擁有理想美肌」為概念打造出這款輕粉餅。

芯生悠亮妍輕粉餅擁有宛如輕柔羽毛的特殊形狀粉體，輕盈的質地輕輕拍上臉，便能形成宛如無重力羽紗般的自然柔焦美肌。當中還有玻尿酸以及水前寺藍藻多醣等保濕成分包覆住輕盈的粉體，所以能立即保濕潤澤，並且能持續維持。此外，還延續芯生悠系列的專業防護科技，能有效抵禦空氣中的灰塵、污染等外界刺激，守護肌膚帶來安心呵護。

▲ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅SPF10/PA+（#01明亮膚色、#02自然膚色）蕊心附專用粉撲，NT$750、專用粉盒NT$300。

芯生悠亮妍輕粉餅更強調不需要妝前打底，亦無需卸妝（洗臉即可卸除），即可輕鬆擁有「偽素顏般的天生美肌妝感」。

2025粉餅推薦2：肌膚之鑰恆潤光采粉餅

擅於打破美妝與保養界線的肌膚之鑰，升級多年暢銷的光采粉餅，將保養成分融合在粉餅質地中，打造高護膚的全新恆潤光采粉餅，妝效兼具遮瑕、防曬、輕盈明亮、絲絨光采，激活頂級底妝的無限可能。

使用歷經9年研發的高效保濕離子配方使護膚成分包覆粉體，與肌膚表面自然正負吸附，在肌膚、粉餅和護膚成分之間建立了前所未有的貼合效果，拍上粉餅宛如同時為肌膚敷上保濕保養精華，革新傳統粉餅使妝容厚重、乾澀、顯紋、易脫妝的困擾，賦予肌膚雲霧般輕盈透氣、透潤光澤。

與獨家保養成分光采智能複合物MK完美協作，打造輕盈的絲柔霧質地，還導入光感賦活強化物隱藏肌膚瑕疵，一拍煥發雲朵般絲柔霧光采。

▲肌膚之鑰恆潤光采粉餅 SPF 25/PA++（共7色），NT$4,080起（粉蕊8g，NT$3,000、粉盒NT$900、粉餅刷 NT$800、粉撲NT$180）

2025粉餅推薦3：Kose丰靡美姬幻粧裸透零瑕持粧粉餅

丰靡美姬向來在底妝上有優異表現，粉餅更是備受好評。

裸透零瑕持粧粉餅採用裸肌遮瑕與持久配方，輕輕一抹就能修飾毛孔、膚色不均與暗沉等肌膚困擾，具高遮瑕力同時卻又不會厚重或遮蓋住肌膚原有的顏色，讓妝感更自然且帶有透明度，任何膚質都能適用。

而新添加的皮膜形成劑能預防泛油、皮脂分泌導致的脫妝，特別適合台灣炎熱的天氣。此次的粉餅能透過粉體本身的薄膜防止藍光穿透，讓肌膚的防禦效果更全面。

裸透零瑕持粧粉餅一共推出5色：#205粉膚色、#400自然膚色、#405自然膚色、#410自然膚色、#305米膚色。

▲Kose丰靡美姬幻粧裸透零瑕持粧粉餅（共5色），NT$900、粉盒NT$320。

2025粉餅推薦4：PONY EFFECT零粉感柔焦粉餅SPF30/PA+++

零粉感柔焦粉餅依據亞洲膚質困擾採用特殊多焦原生粉體系統，一口氣結合四種不同功能粉體，包括：板狀熨斗粉體增加服貼度、微粒填充粉體填平紋路、橢圓遮瑕粉體修飾斑點暗沉、獨創六角定妝粉體持妝鎖妝，打造長效零死角零粉感的原生美肌。

還有獨特智慧持妝科技擁有優異的控油效果，吸附多餘油脂擺脫氧化，強化持妝時間，同時鎖住水分維持肌膚保濕力避免乾燥。

零粉感柔焦粉餅一共推出三色：

#001粉嫩白：白皙膚色適用。

#002明亮白：一般膚色適用。

#003 自然色：自然膚色適用。

▲PONY EFFECT零粉感柔焦粉餅SPF30/PA+++（共3色），NT$1,200。

2025粉餅推薦5：MAKE UP FOR EVER HD粉無痕柔霧空氣粉餅

進化再升級的HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，主打更輕透、更柔焦、更多色選，就連粉撲都升級再進化。採用比上一代更細緻的三效柔焦複合粉體，極細圓球體用於填補毛孔瑕疵，創造柔焦效果、扁平狀粉體利用光線折射原理來修飾細紋，均勻膚色，不規則狀粉體，則更加強打造平滑的柔霧妝效，粉體輕盈服貼之餘，吸附油脂的效果也更優秀，也為接下來的夏天做好防水、抗汗的準備。

升級版的粉撲有兩面，帶有LOGO的為柔軟乳膠面，讓粉體可以更均勻一抹上臉，更加強遮瑕；另一面則為蓬鬆的鵝絨毛面，適合全臉打底以及補妝時使用，打造微霧效果。

2025粉餅推薦6：香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅SPF 25/PA+++

新一代的珍珠光感輕透防護粉餅全新升級，一共推出6色選。將明星成分再升級，包含搭配了全新強化的耐熱配方、添加深海微藻衍生物，隔絕紫外線且有效防止空氣中的懸浮微粒沉積在肌膚表面，全面提供肌膚防護。另同樣蘊含了梔子花精萃油、植物角鯊烷及玻尿酸，粉體細緻輕透、好推好上，加上珍珠光澤粒子及維他命B3，讓肌膚呈現珍珠般的經透光澤。

▲香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅12g SPF 25 / PA+++，NT$2,550、香奈兒珍珠光感輕透防護粉蕊12g SPF 25 / PA+++，NT$1,890。

2025粉餅推薦7：DIOR超完美輕透霧粉餅

這款粉餅主打長效持妝、不沾染口罩，一共有八個色號可以挑選。粉體富蘊90%自然來源成分，輕盈薄透。妝效是自然的微霧光妝效，細滑的粉體能夠有效修飾肌膚泛紅、痘疤等，打造均勻細緻的肌膚。

同步也有超完美輕透霧粉蕊，輕便粉盒設計，方便攜帶，適合隨時隨地補妝。可搭配盒內隨附的專用粉撲，均勻輕按上妝，打造極緻妝效。

▲DIOR超完美輕透霧粉餅，NT$2,750、DIOR超完美輕透霧粉餅蕊心，NT$2,050。

2025粉餅推薦8：M·A·C超持妝無瑕粉餅

主打高含水量粉餅，能夠上出無粉感、不卡紋的服貼妝效，綿密細緻的棉花糖柔焦粉底搭配3D鏡光吸油科技，打造柔焦控油的效果，持妝一整天。

▲M·A·C 超持妝無瑕粉餅，NT$1,800、M·A·C 超持妝無瑕粉餅空盒，NT$350。

2025粉餅推薦9：雅詩蘭黛粉持久清透控油粉餅SPF10

隸屬於粉持久底妝家族，持妝效果自然不是蓋，採用極為細緻的的空氣柔焦粉體，解決長時間配戴口罩的悶濕困擾，輕輕拍上肌膚時就好像換上柔焦濾鏡，把毛孔、油光通通變不見，承襲底妝家族優秀傳統，同樣擁有長時間抗油、不脫妝浮粉、不暗沉的特性。一共有6色可選。

▲雅詩蘭黛粉持久輕透控油粉餅SPF10，NT$2,050。

2025粉餅推薦10：MAQuillAGE心機星魅輕羽粉餅EX

熱賣粉餅進化後仍然熱銷，主打13小時持妝以及零油光的光澤透明肌，主打粉體內含有光澤粉末，能讓肌膚透亮起來，再加上空氣慕絲製法搭配超級玻尿酸x360°美肌粉末，妝感非常輕盈又具修飾毛孔的效果。

▲MAQUILLAGE心機星魅輕羽粉餅EX SPF25/PA+++，粉盒+海綿NT$400、粉芯9.3g，NT$1,100。

2025粉餅推薦11：資生堂超進化持久粉餅SPF35·PA++++

延續資生堂粉餅一直都能乾濕兩用的特色，再加入獨家動態煥新科技，以輕盈無負擔的細緻粉末使妝容抗熱、抗濕，隨時維持清新妝感。粉餅還加入自動校正粉末，能符合肌膚質地與色調，用起來不怕與膚色落差太大。一共推出9個色號，可以滿足多樣膚色的需求。

▲資生堂 超進化持久粉餅SPF35·PA++++，NT$2,200。

2025粉餅推薦12：RMK輕柔空氣感粉餅

主打採用全新開發的TRANSLUCENT COVER POWDER半透明遮瑕粉體，在肌膚表面反射光線達到自帶光芒的效果，同時遮瑕修飾毛孔、痘疤、泛紅、膚色不均，堆疊使用也能維持不厚重、無粉感的妝效，使用粉餅刷能輕鬆刷出肌膚素肌感、若使用Ｗ粉撲即能隨心所欲的發揮遮瑕效果。

▲RMK輕柔空氣感粉餅蕊N 10g，NT$1,450。

2025粉餅推薦13：植村秀無極限保濕柔霧粉餅

強調保濕服貼、一擦平毛孔，粉餅特別注入包含日本山茶花籽油精華成分在內的25%保養精華，讓肌膚保水舒適不卡乾紋，還有品牌獨家持色抗暗沉科技，可吸收多餘的皮脂和水分，抑油抗汗。加上經典明星成分日本有機米萃取，幫助維持肌膚油水平衡，不怕底妝暗沉。細緻粉末可以完整貼合肌膚紋理，打造極致柔焦妝效，擁有足夠的遮瑕力卻完全不用擔心厚粉的面具感，一上臉就能形成自然的粉霧柔嫩妝感。目前共推出八款色選。想要自然妝感，可與粉底液相同色號。

▲植村秀 無極限保濕柔霧粉餅蕊12g，NT$1,700。

2025粉餅推薦14：NARS極霧柔光輕粉餅

主打介於粉餅和蜜粉餅之間的新型態輕粉餅，保留蜜粉餅的輕盈柔焦，兼具粉餅的細緻無瑕，輕盈保濕的粉體添加菸鹼醯胺撫平肌膚紋理，並採用獨家動態輕粉控油科技，有效且精準控制出油，維持長效持久的柔霧妝感。

▲NARS 極霧柔光輕粉餅9g，NT$1,400。

2025粉餅推薦15：KRYOLAN歌劇魅影七秒修顏粉餅

超熱銷的七秒修顏粉餅是品牌的明星商品，主打獨家超細緻氣感粉體，並採用天然親膚礦物研磨製成，非常細緻親膚，在上妝時能夠均勻排列遮蓋瑕疵，卻不用擔心厚重，天然的親膚礦物吸附油脂不結塊，怎麼補都不緊繃乾澀不油膩不厚重。⠀

▲KRYOLAN歌劇魅影 七秒修顏粉餅10g，NT$1,750。

2025粉餅推薦16：媚比琳反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅SPF44 PA++++

針對台灣消費者容易出油、毛孔粗大的問題全新升級的磨皮粉餅，主打24H吸油科技及高遮瑕羽量級粉體，打造全天不脫妝的微霧奶油肌。

▲媚比琳反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅SPF44 PA++++，NT$469。

2025粉餅推薦17：ZA粧自然無瑕粉餅EX

Za最熱賣的粧自然無瑕粉餅EX主打一拍就有氧氣奶油肌，使用空氣感輕盈粉體、彈力粉末技術、以及抗暗沉配方及控油粉末，讓妝感持久不暗沉。甚至還有特殊磁力科技，當中的特殊油分能與其它妝前、底妝完美結合，不怕打架。

▲Za粧自然無瑕粉餅EX 8g，NT$360。

2025粉餅推薦18：SOFINA漾緁輕妝綺肌長效粉餅-進化版

是開架控油底妝中的翹楚，是許多混合、偏油肌膚的最愛，採用毛孔拋光粉體折射光線，修飾肌膚毛孔凹凸，呈現透亮細緻的肌膚；全新皮脂固化粉體則能讓粉體更加服貼、出油後呈現漂亮妝感不脫妝。

▲SOFINA 漾緁輕妝綺肌長效粉餅-進化版，NT$400。

2025粉餅推薦19：INTEGRATE柔焦輕透美肌粉餅n

同樣也是受到眾多消費者喜愛的開架粉餅之一，主打在粉體中添加了素顏修飾粉末，運用光反射效果隱藏瑕疵，恰到好處的遮瑕力保留肌膚自然的質感，不暗沉、不厚重也不斑駁。

▲INTEGRATE柔焦輕透美肌粉餅n 10g，NT$370。

2025粉餅推薦20：媚點雪紡親膚粉餅

全新純白現代形象的媚點media luxe，一推出媚點雪紡親膚粉餅就廣受好評，採用光感遮瑕薄膜科技讓妝效均勻服貼，還能達到提亮遮瑕的效果，粉質就如名稱雪紡一樣輕盈細緻，一抹就能均勻肌膚紋理、柔焦毛孔。

▲媚點 雪紡親膚粉餅9g，NT$300。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2025保濕面膜推薦！20款人氣補水面膜介紹

● 2025熱門髮型！公主切短髮、長髮6款變化型推薦，復古、個性、仙氣一把抓

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 粉餅, 補妝, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜

5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜

常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌

常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理 徐若瑄成功踢走討厭的自己　人生淬煉戴美鑽閃耀 生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤 拋光去角質不一定管用！皮膚科醫師：「溫和代謝角質」才是正解 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高 IVE抵台張員瑛「機場穿搭」超甜！肩背Miu Miu包露出長腿仙氣破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面