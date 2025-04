2025粉餅推薦！隱形毛孔、不留粉感的20款好口碑粉餅總整理

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

輕便又上妝快速的粉餅是不少人喜愛的底妝產品,以下整理出20款好口碑粉餅產品。

粉餅上妝特色:簡單快速、攜帶方便、成分單純

快速完成底妝



若是趕時間、追求快速上妝的人,粉餅無疑是一個快速上妝的好選擇,運用粉餅盒內附上的粉撲沾取乾燥的粉體,以按壓或拍點的手法就完成底妝+定妝動作,使用技巧簡單,即便人在外面或是外出旅遊也不怕手忙腳亂。

攜帶方便



粉餅不僅體積輕巧又是固體,放在包包裡不用擔心打破,也兼具上妝、補妝的功能,是非常方便的底妝產品。

更適合敏感肌



粉餅由乾燥的粉體組成,成分相對於粉底液、氣墊粉餅單純不少,對肌膚的刺激相對較低,除了是混合性和偏油性肌膚的好選擇之外,也是更適合敏感肌、痘痘肌的底妝產品。

選購粉餅的要點



有無防曬係數

炎炎夏日將到來,雖然還是建議大家在妝前就使用足夠係數的防曬產品,但在挑選粉餅時也可以稍微注意是否有防曬係數,外出補妝時也能順手加強抵禦紫外線。

底妝效果訴求



比起粉底液和氣墊粉餅的光澤度,即便粉餅會訴求粉體的保濕度,但通常仍較有霧面柔焦感,若追求更高遮瑕度,也可以考慮先使用遮瑕膏或有修飾效果的妝前乳,再使用粉餅定妝。

理想的遮瑕程度



粉餅的妝效通常具優異修飾毛孔、柔焦的效果,過往對於粉餅的印象,相較粉底液、氣墊的高遮瑕,粉餅較為清透自然,若希望得到較無瑕的效果,可能會容易有厚粉的狀況,不過現在產品推陳出新,大多數粉餅的粉體越來越細緻,不論是清透自然或是高遮瑕妝效,都能找到適合的粉餅。

粉餅的推薦上妝步驟



1.妝前保養

不論選用任何底妝產品,日常保養都要做到位,底妝才能夠服貼,大家可以根據適合自己膚質的步驟挑選產品。然而有一點要特別注意,在上妝前保養的化妝水、乳液或是防曬,都要等到完全吸收再上下一個步驟,妝效才能服貼不卡粉。

2.使用防曬



防曬在一年四季都非常重要,上妝前要使用足夠量的防曬或是防曬妝前乳,可根據當日行程挑選防曬係數,若是日常不曝曬SPF25~30也很足夠,若是戶外活動,則建議挑選SPF50的產品。

3.挑選上妝工具



不同的上妝工具也能讓粉餅呈現不同的妝效。

2025粉餅推薦1:ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅SPF10/PA+

ORBIS觀察到在保濕型粉底成為主流的同時,許多人使用時仍可能感受到厚重粉感,因此特別打造出這款放鬆系美肌輕粉餅,以「不想努力化妝的日子,也能輕鬆擁有理想美肌」為概念打造出這款輕粉餅。

芯生悠亮妍輕粉餅擁有宛如輕柔羽毛的特殊形狀粉體,輕盈的質地輕輕拍上臉,便能形成宛如無重力羽紗般的自然柔焦美肌。當中還有玻尿酸以及水前寺藍藻多醣等保濕成分包覆住輕盈的粉體,所以能立即保濕潤澤,並且能持續維持。此外,還延續芯生悠系列的專業防護科技,能有效抵禦空氣中的灰塵、污染等外界刺激,守護肌膚帶來安心呵護。

▲ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅SPF10/PA+(#01明亮膚色、#02自然膚色)蕊心附專用粉撲,NT$750、專用粉盒NT$300。

芯生悠亮妍輕粉餅更強調不需要妝前打底,亦無需卸妝(洗臉即可卸除),即可輕鬆擁有「偽素顏般的天生美肌妝感」。

2025粉餅推薦2:肌膚之鑰恆潤光采粉餅



擅於打破美妝與保養界線的肌膚之鑰,升級多年暢銷的光采粉餅,將保養成分融合在粉餅質地中,打造高護膚的全新恆潤光采粉餅,妝效兼具遮瑕、防曬、輕盈明亮、絲絨光采,激活頂級底妝的無限可能。

使用歷經9年研發的高效保濕離子配方使護膚成分包覆粉體,與肌膚表面自然正負吸附,在肌膚、粉餅和護膚成分之間建立了前所未有的貼合效果,拍上粉餅宛如同時為肌膚敷上保濕保養精華,革新傳統粉餅使妝容厚重、乾澀、顯紋、易脫妝的困擾,賦予肌膚雲霧般輕盈透氣、透潤光澤。

與獨家保養成分光采智能複合物MK完美協作,打造輕盈的絲柔霧質地,還導入光感賦活強化物隱藏肌膚瑕疵,一拍煥發雲朵般絲柔霧光采。

▲肌膚之鑰恆潤光采粉餅 SPF 25/PA++(共7色),NT$4,080起(粉蕊8g,NT$3,000、粉盒NT$900、粉餅刷 NT$800、粉撲NT$180)

2025粉餅推薦3:Kose丰靡美姬幻粧裸透零瑕持粧粉餅



丰靡美姬向來在底妝上有優異表現,粉餅更是備受好評。

裸透零瑕持粧粉餅採用裸肌遮瑕與持久配方,輕輕一抹就能修飾毛孔、膚色不均與暗沉等肌膚困擾,具高遮瑕力同時卻又不會厚重或遮蓋住肌膚原有的顏色,讓妝感更自然且帶有透明度,任何膚質都能適用。

而新添加的皮膜形成劑能預防泛油、皮脂分泌導致的脫妝,特別適合台灣炎熱的天氣。此次的粉餅能透過粉體本身的薄膜防止藍光穿透,讓肌膚的防禦效果更全面。

裸透零瑕持粧粉餅一共推出5色:#205粉膚色、#400自然膚色、#405自然膚色、#410自然膚色、#305米膚色。

▲Kose丰靡美姬幻粧裸透零瑕持粧粉餅(共5色),NT$900、粉盒NT$320。

2025粉餅推薦4:PONY EFFECT零粉感柔焦粉餅SPF30/PA+++

零粉感柔焦粉餅依據亞洲膚質困擾採用特殊多焦原生粉體系統,一口氣結合四種不同功能粉體,包括:板狀熨斗粉體增加服貼度、微粒填充粉體填平紋路、橢圓遮瑕粉體修飾斑點暗沉、獨創六角定妝粉體持妝鎖妝,打造長效零死角零粉感的原生美肌。

還有獨特智慧持妝科技擁有優異的控油效果,吸附多餘油脂擺脫氧化,強化持妝時間,同時鎖住水分維持肌膚保濕力避免乾燥。

零粉感柔焦粉餅一共推出三色:

#001粉嫩白:白皙膚色適用。

#002明亮白:一般膚色適用。

#003 自然色:自然膚色適用。

▲PONY EFFECT零粉感柔焦粉餅SPF30/PA+++(共3色),NT$1,200。

2025粉餅推薦5:MAKE UP FOR EVER HD粉無痕柔霧空氣粉餅

進化再升級的HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅,主打更輕透、更柔焦、更多色選,就連粉撲都升級再進化。採用比上一代更細緻的三效柔焦複合粉體,極細圓球體用於填補毛孔瑕疵,創造柔焦效果、扁平狀粉體利用光線折射原理來修飾細紋,均勻膚色,不規則狀粉體,則更加強打造平滑的柔霧妝效,粉體輕盈服貼之餘,吸附油脂的效果也更優秀,也為接下來的夏天做好防水、抗汗的準備。

升級版的粉撲有兩面,帶有LOGO的為柔軟乳膠面,讓粉體可以更均勻一抹上臉,更加強遮瑕;另一面則為蓬鬆的鵝絨毛面,適合全臉打底以及補妝時使用,打造微霧效果。

2025粉餅推薦6:香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅SPF 25/PA+++

新一代的珍珠光感輕透防護粉餅全新升級,一共推出6色選。將明星成分再升級,包含搭配了全新強化的耐熱配方、添加深海微藻衍生物,隔絕紫外線且有效防止空氣中的懸浮微粒沉積在肌膚表面,全面提供肌膚防護。另同樣蘊含了梔子花精萃油、植物角鯊烷及玻尿酸,粉體細緻輕透、好推好上,加上珍珠光澤粒子及維他命B3,讓肌膚呈現珍珠般的經透光澤。

▲香奈兒珍珠光感輕透防護粉餅12g SPF 25 / PA+++,NT$2,550、香奈兒珍珠光感輕透防護粉蕊12g SPF 25 / PA+++,NT$1,890。

2025粉餅推薦7:DIOR超完美輕透霧粉餅

這款粉餅主打長效持妝、不沾染口罩,一共有八個色號可以挑選。粉體富蘊90%自然來源成分,輕盈薄透。妝效是自然的微霧光妝效,細滑的粉體能夠有效修飾肌膚泛紅、痘疤等,打造均勻細緻的肌膚。

同步也有超完美輕透霧粉蕊,輕便粉盒設計,方便攜帶,適合隨時隨地補妝。可搭配盒內隨附的專用粉撲,均勻輕按上妝,打造極緻妝效。

▲DIOR超完美輕透霧粉餅,NT$2,750、DIOR超完美輕透霧粉餅蕊心,NT$2,050。

2025粉餅推薦8:M·A·C超持妝無瑕粉餅

主打高含水量粉餅,能夠上出無粉感、不卡紋的服貼妝效,綿密細緻的棉花糖柔焦粉底搭配3D鏡光吸油科技,打造柔焦控油的效果,持妝一整天。

▲M·A·C 超持妝無瑕粉餅,NT$1,800、M·A·C 超持妝無瑕粉餅空盒,NT$350。

2025粉餅推薦9:雅詩蘭黛粉持久清透控油粉餅SPF10

隸屬於粉持久底妝家族,持妝效果自然不是蓋,採用極為細緻的的空氣柔焦粉體,解決長時間配戴口罩的悶濕困擾,輕輕拍上肌膚時就好像換上柔焦濾鏡,把毛孔、油光通通變不見,承襲底妝家族優秀傳統,同樣擁有長時間抗油、不脫妝浮粉、不暗沉的特性。一共有6色可選。

▲雅詩蘭黛粉持久輕透控油粉餅SPF10,NT$2,050。

2025粉餅推薦10:MAQuillAGE心機星魅輕羽粉餅EX

熱賣粉餅進化後仍然熱銷,主打13小時持妝以及零油光的光澤透明肌,主打粉體內含有光澤粉末,能讓肌膚透亮起來,再加上空氣慕絲製法搭配超級玻尿酸x360°美肌粉末,妝感非常輕盈又具修飾毛孔的效果。

▲MAQUILLAGE心機星魅輕羽粉餅EX SPF25/PA+++,粉盒+海綿NT$400、粉芯9.3g,NT$1,100。

2025粉餅推薦11:資生堂超進化持久粉餅SPF35·PA++++

延續資生堂粉餅一直都能乾濕兩用的特色,再加入獨家動態煥新科技,以輕盈無負擔的細緻粉末使妝容抗熱、抗濕,隨時維持清新妝感。粉餅還加入自動校正粉末,能符合肌膚質地與色調,用起來不怕與膚色落差太大。一共推出9個色號,可以滿足多樣膚色的需求。

▲資生堂 超進化持久粉餅SPF35·PA++++,NT$2,200。

2025粉餅推薦12:RMK輕柔空氣感粉餅

主打採用全新開發的TRANSLUCENT COVER POWDER半透明遮瑕粉體,在肌膚表面反射光線達到自帶光芒的效果,同時遮瑕修飾毛孔、痘疤、泛紅、膚色不均,堆疊使用也能維持不厚重、無粉感的妝效,使用粉餅刷能輕鬆刷出肌膚素肌感、若使用W粉撲即能隨心所欲的發揮遮瑕效果。

▲RMK輕柔空氣感粉餅蕊N 10g,NT$1,450。

2025粉餅推薦13:植村秀無極限保濕柔霧粉餅

強調保濕服貼、一擦平毛孔,粉餅特別注入包含日本山茶花籽油精華成分在內的25%保養精華,讓肌膚保水舒適不卡乾紋,還有品牌獨家持色抗暗沉科技,可吸收多餘的皮脂和水分,抑油抗汗。加上經典明星成分日本有機米萃取,幫助維持肌膚油水平衡,不怕底妝暗沉。細緻粉末可以完整貼合肌膚紋理,打造極致柔焦妝效,擁有足夠的遮瑕力卻完全不用擔心厚粉的面具感,一上臉就能形成自然的粉霧柔嫩妝感。目前共推出八款色選。想要自然妝感,可與粉底液相同色號。

▲植村秀 無極限保濕柔霧粉餅蕊12g,NT$1,700。

2025粉餅推薦14:NARS極霧柔光輕粉餅

主打介於粉餅和蜜粉餅之間的新型態輕粉餅,保留蜜粉餅的輕盈柔焦,兼具粉餅的細緻無瑕,輕盈保濕的粉體添加菸鹼醯胺撫平肌膚紋理,並採用獨家動態輕粉控油科技,有效且精準控制出油,維持長效持久的柔霧妝感。

▲NARS 極霧柔光輕粉餅9g,NT$1,400。

2025粉餅推薦15:KRYOLAN歌劇魅影七秒修顏粉餅

超熱銷的七秒修顏粉餅是品牌的明星商品,主打獨家超細緻氣感粉體,並採用天然親膚礦物研磨製成,非常細緻親膚,在上妝時能夠均勻排列遮蓋瑕疵,卻不用擔心厚重,天然的親膚礦物吸附油脂不結塊,怎麼補都不緊繃乾澀不油膩不厚重。⠀

▲KRYOLAN歌劇魅影 七秒修顏粉餅10g,NT$1,750。

2025粉餅推薦16:媚比琳反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅SPF44 PA++++

針對台灣消費者容易出油、毛孔粗大的問題全新升級的磨皮粉餅,主打24H吸油科技及高遮瑕羽量級粉體,打造全天不脫妝的微霧奶油肌。

▲媚比琳反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅SPF44 PA++++,NT$469。

2025粉餅推薦17:ZA粧自然無瑕粉餅EX

Za最熱賣的粧自然無瑕粉餅EX主打一拍就有氧氣奶油肌,使用空氣感輕盈粉體、彈力粉末技術、以及抗暗沉配方及控油粉末,讓妝感持久不暗沉。甚至還有特殊磁力科技,當中的特殊油分能與其它妝前、底妝完美結合,不怕打架。

▲Za粧自然無瑕粉餅EX 8g,NT$360。

2025粉餅推薦18:SOFINA漾緁輕妝綺肌長效粉餅-進化版

是開架控油底妝中的翹楚,是許多混合、偏油肌膚的最愛,採用毛孔拋光粉體折射光線,修飾肌膚毛孔凹凸,呈現透亮細緻的肌膚;全新皮脂固化粉體則能讓粉體更加服貼、出油後呈現漂亮妝感不脫妝。

▲SOFINA 漾緁輕妝綺肌長效粉餅-進化版,NT$400。

2025粉餅推薦19:INTEGRATE柔焦輕透美肌粉餅n



同樣也是受到眾多消費者喜愛的開架粉餅之一,主打在粉體中添加了素顏修飾粉末,運用光反射效果隱藏瑕疵,恰到好處的遮瑕力保留肌膚自然的質感,不暗沉、不厚重也不斑駁。

▲INTEGRATE柔焦輕透美肌粉餅n 10g,NT$370。

2025粉餅推薦20:媚點雪紡親膚粉餅



全新純白現代形象的媚點media luxe,一推出媚點雪紡親膚粉餅就廣受好評,採用光感遮瑕薄膜科技讓妝效均勻服貼,還能達到提亮遮瑕的效果,粉質就如名稱雪紡一樣輕盈細緻,一抹就能均勻肌膚紋理、柔焦毛孔。

▲媚點 雪紡親膚粉餅9g,NT$300。



