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想睡但是睡不著？「超實用5招」幫助你秒入睡　

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▲▼「超實用5招」幫助你秒入睡。（圖／Unsplash）

▲擁有優質睡眠對現代人來說是奢求。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，普遍睡眠品質不佳，該睡的時候捨不得睡，等真的想睡卻又睡不著，想要改善失眠可以從生活習慣、飲食等多方面著手，以下一些實用建議提供給正為失眠苦惱的你。

#每天固定作息

每天固定時間睡覺與起床，即使週末也不例外，幫助調整生理時鐘。睡前避免刺激，包括3C產品的使用，另外像是咖啡因飲品也要避免，睡前4-6小時盡量不碰咖啡或是濃茶。

#營造舒適的睡眠環境

讓臥室維持安靜、涼爽，打造成舒適的睡眠環境，只在床上睡覺，別在床上滑手機或是工作，讓大腦聯想到「床＝睡覺」，必要的時候也能在房間加一點薰衣草或是洋甘菊精油，藉由氣味幫助放鬆。

▲▼「超實用5招」幫助你秒入睡。（圖／Unsplash）

#睡前可適量補充助眠食物

如果有入睡的困擾，不妨試試在睡前補充一些助眠食物，像是溫牛奶、香蕉、奇異果、櫻桃都是好選擇，但請留意不要太晚進食，因為容易讓腸胃過度運作、影響入眠。

#睡前書寫放下焦慮

有時候睡不著是因為腦中讓你焦慮的事情太多，可以藉由冥想、呼吸練習、漸進式肌肉放鬆法，幫助大腦與身體進入放鬆狀態，或試試在睡前把煩惱或擔憂寫下來，讓大腦放下焦慮。

#嚴重失眠可尋求專業協助

失眠這件事情可大可小，若失眠持續超過3周，影響白天生活，建議就醫尋求專業幫助。

關鍵字：

失眠, 睡眠品質, 改善方法, 專家建議, 生活壓力

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