陳庭妮新身份曝光！成DIOR時尚暨保養品牌大使　和Jisoo當同事

記者林明瑋／台北報導

陳庭妮正式加入DIOR行列，成為首名台灣時尚暨保養品牌大使！DIOR以一張她頂著乾淨的髮型與妝容、身穿2025春夏黑色洋裝的半身照宣布大消息，並表示她的優雅自信與品牌相當契合，自然健康的形象則很能代表保養系列。4月15日DIOR將在京都東寺舉辦2025早秋女裝秀，陳庭妮如果前往，將會是首度以新身份出席品牌活動，會不會成行，就待下星期揭曉了。

▲陳庭妮成為DIOR台灣時尚暨保養品牌大使。（圖／品牌提供）





▲去年10月陳庭妮穿DIOR黑色禮服出席釜山影展。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）

近期陳庭妮多次以DIOR的服裝現身，例如去年10月出席釜山影展，一襲黑色削肩禮服相當優雅，或是經典Bar Jacket搭配Dior Lady Art #9藝術家聯名系列包款，流露高雅風姿，換上2025早春渡假系列的騎士夾克與D-Journey包款開心逛街，則是另一個樣貌的陳庭妮，默默地呼應了DIOR強調的自主、優雅、勇敢等多元的女性面向。

▲陳庭妮穿經典Bar Jacket搭配Dior Lady Art #9藝術家聯名系列包款。





▲陳庭妮以DIOR2025早春度假系列服裝搭配D-Journey包。





▲陳庭妮穿著DIOR 2024早春度假女裝搭配Book Tote托特包。

陳庭妮表示：「能與DIOR合作成為品牌的時尚暨保養大使，是我莫大的榮幸。自信優雅一直是我心所嚮往，DIOR賦予我們最好的典範，也給我們成為自己的勇氣。」陳庭妮有了新身份，也成為DIOR全球品牌代言人周杰倫、Jisoo等人的同事，未來很有可能在時裝周同框。

▲周杰倫（左）、Jisoo是DIOR全球品牌代言人。

除了陳庭妮成為DIOR時尚暨保養品牌大使，今年初王淨拿下LOUIS VUITTON的品牌大使，同樣是台灣第一人，還有楊祐寧是BOTTEGA VENEATA的品牌大使、林柏宏則是GUCCI品牌好友，各據山頭，也顯現他們的影響力。

▲王淨是LV品牌大使，拿著LV新推出的Biker包。（圖／品牌提供）





▲楊祐寧是BOTTEGA VENEATA品牌大使。（圖／翻攝yoyang IG）





▲林柏宏是GUCCI品牌好友，日前一身GUCCI服裝在香港出席亞洲電影大獎。（圖／品牌提供）