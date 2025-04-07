宋仲基、鄭秀晶老錢風新造型現身上海！Ralph Lauren亞洲首秀迷人海岸風情

記者鮑璿安 ／綜合報導

韓星宋仲基、鄭秀晶（Krystal Jung）日前一同現身上海，受美國品牌Ralph Lauren邀請，出席於上海ROJO藝術空間舉辦2025春季時裝大秀，兩人此次詮釋一身經典的老錢風打扮，宋仲基穿著格紋襯衫搭配白褲，帥氣清新的模樣引起話題。





▲宋仲基、鄭秀晶老錢風新造型現身上海。（圖／品牌提供）

鄭秀晶不論公開場合或是私服都是Ralph Lauren的愛好者，她這次看秀造型選擇了輕薄的白色背心搭配流蘇垂墜長裙，盡顯老錢風的精緻迷人，搭配上復古扣環粗腰帶，營造出完美的腰線比例，一頭中分長捲髮加持之下，模樣相當動人。而好久不見的宋仲基也換上休閒與正式兼具的襯衫現身，狀態仍是讓人眼前一亮。

Ralph Lauren去年9月發表2025春季時裝大秀，這次選在上海重現，是品牌在亞洲的首場大秀，象徵與亞洲市場的緊密連結，一次呈現最經典的 Ralph Lauren Collection、Ralph Lauren Purple Label、Polo Ralph Lauren女士、男士以及童裝系列。大秀以羅倫先生所珍視的第二個家「漢普頓」為靈感源泉，重現紐約東海岸的質樸優雅與自由隨性，融入標誌性的正裝風格，西裝結合輕薄材質搭配各種亞麻材質、透膚裙裝，注入春夏時節的渴望，拎上THE RALPH系列包款、「POLO PLAY 2025」系列漢普頓藍限量秀款包袋，更顯百搭又有活力。

同場加映





▲Ashley Park 攜手 Weekend Max Mara構思出一款適用於各種旅行目的地與場合的多變衣櫥 。（圖／品牌提供）

演出熱門影集《Emily in Paris（艾蜜莉在巴黎）》而廣為人知的韓裔美籍女演員Ashley Park，最近攜手Weekend Max Mara共同打造全新2025 春夏 Signature 系列，引領大家來一場愜意無比的夢幻地中海之旅，豐富印花和色彩交織，根本是打開了「艾蜜莉」本人的衣櫥。Ashley Park 攜手 Weekend Max Mara構思出一款適用於各種旅行目的地與場合的多變衣櫥，從繁華熱鬧的巴黎街頭到陽光燦爛的地中海海岸，並融入 La Dolce Vita（生活甜蜜）的悠然愜意，Ashley Park 表示：「這個系列整體散發出夏日的輕盈活力，以及那些在壯麗的地中海海岸度過難忘假期時的喜悅與自在。我們希望捕捉《艾蜜莉在巴黎》的迷人魅力，並將其轉化為一個真實且百搭的系列，結合優雅格調、舒適自在與時尚風範。每一件單品，都是旅途中的完美夥伴。」