一直穩居熱銷前三！義大利第一支「逆行香水」先有擴香才出香水

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

通常香氛單品都是先從香水開始，如果很受歡迎，才會逐漸拓展到居家香氛或是洗沐類型的單品，但是義大利香氛Acqua di Parma的「早安」香氣竟然反其道而行，先是有居家擴香、香氛蠟燭，因為實在太受歡迎，一直穩居居家類型香氛前三名，終於在2025年推出早安淡香精，讓香迷終於得償所願。

捕捉托斯卡尼山丘春天早晨的第一抹微光，灑落在雨後初晴的花園，具有淡淡水氣又充滿綠意的振奮馨香，是早安這款香氣給人的印象，非常乾淨、透明感的味道，承襲義式浪漫的活力能量，前味檸檬、綠薄荷與迷迭香為晨曦曙光揭開序幕，中調融入共蒸餾的羅勒與苦橙葉，讓綠意更為鮮明，薰衣草醇、柑橘葉的氣息襯托香氣更為晶透，就像是一抹露珠般的沁涼。

從原本就有的居家擴香、香氛蠟燭，早安香味在4月終於有了淡香精，橘色透明瓶身完全不跟之前任何一個系列，比如：藍色瓶身地中海系列、黑色瓶身格調系列等重疊，是全新的產品支線，更有護手霜、香氛皂、身體潔膚露、身體潤膚乳、Chapeau!蠟燭等，非常完整，沒有辜負粉絲的期待。

純淨的透膚感，若是用高級訂製服的布料來比喻，烏干紗絕對是最好的體現，朦朧色彩輕覆在肌膚，展現出若隱若現的優雅，是ARMANI高級訂製淡香水花園系列想帶給品香者的感受，在2年多未出新品的漫長等待，終於在今年4月發表全新的黎明鳶尾，透過極致珍稀的鳶尾花香精，搭配大花茉莉與白麝香，描繪出地中海黎明時分，陽光劃破天際，海天一線的藍調，空氣中瀰漫霧光，輕柔寧靜的氛圍。