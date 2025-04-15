今年3部台劇必看！謝盈萱《忘了我記得》5月開播、《回魂計》卡司超強

文／人物誌

Netflix推出的華語戲劇一直都讓人十分驚豔，不只精準的抓到觀眾的喜好，甚至都會掀起現象級的爆紅與討論。從年初的《童話故事下集》到最近的《死了一個娛樂女記者之後》都能看見華語戲劇所追求的高質感。

而今年第一季即將結束，接下來Netflix也還有多部寶藏影集即將推出。編輯先來推薦這3部將在今年上線的華語作品，每部都是備受期待的影集，快來看看你期待的作品什麼時候上吧！

忘了我記得

將於2025年5月23日上線的《忘了我記得》，由劉若英首度擔任影集編導，集結謝盈萱、秦漢、霍建華、周采詩、劉品言共同演出。劇情以溫馨、感人的敘事風格為主，將透過主角的生命歷程，探討關於人生的選擇題。

▲《忘了我記得》將於5月23日上線。（圖／Netflix，下同）



由謝盈萱飾演的程樂樂是超商店員，也是名脫口秀演員。過著平凡生活的她，依舊對夢想有著熱情與執著。而在追逐夢想的過程中，她不僅要面對婚姻危機，同時還要照顧年邁的父親（秦漢飾），看著最好的兩位閨蜜，一個事業有成、一個家庭美滿，反觀自己的人生際遇，都讓她開始對自己有了疑問。

「她得要走過，才能夠收穫一些生命的智慧，不管從友情、愛情、親情上，她都在自問也自答。」這是謝盈萱在受訪時形容程樂樂的一段話，而這段話似乎也透露著《忘了我記得》想傳達的核心概念。對於人生我們總是充滿許多疑惑，有時還會懷疑自己，而有些答案是旁人無法回答的，終究只能透過自己去尋找解答。

程樂樂的人生故事是什麼樣貌？她又是如何面對挑戰，最後怎麼找到自己最想要的解答？這一切都讓觀眾十分期待，總覺得這又會是部讓人眼淚直流的影集。一起期待五月上線吧！

回魂計

備受矚目！卡司超強的《回魂計》預計將於今年第三季上線。由「國際影后」舒淇與「金馬影后」李心潔領銜主演，搭上「雙金影后」賈靜雯特別演出以及「金鐘影帝」傅孟柏，光是演出陣容就讓網友期待不已，十分好奇是什麼樣的劇本能讓這些影后與影帝回歸小螢幕。

《回魂計》為Netflix原創的懸疑復仇劇，以一起詐騙綁架案為劇情背景，結合燒腦懸疑、人性探討與驚悚等題材。劇情講述著兩位絕望的母親為了拯救孩子，將共同策劃一場復仇行動。為了各自生命中的摯愛，他們將踏上充滿仇恨的道路。劇情不僅充滿緊張刺激感，就連演員賈靜雯都表示劇中人物的戲劇張力值得讚譽，如此過癮又反轉不斷的劇情，期待第三季上線時，能帶給觀眾前所未有的體驗感。

如果我不曾見過太陽

由《想見你》主創團隊攜手打造的《如果我不曾見過太陽》將於第四季播出。題材融合了青春、懸疑、推理與黑色純愛，劇情層次豐富，並運用夢境、靈異等交錯手法呈現，讓人十分期待這次《想見你》團隊會帶給影迷們什麼不一樣的經典神劇。

由曾敬驊、李沐、江齊等新生代演員主演。劇情講述著紀錄片導演周品瑜（江齊飾）在拍攝採訪連續殺人犯李壬曜（曾敬驊飾）後 ，開始夢到詭異場景並遇到靈異現象，她甚至還遇上了少女鬼魂江曉彤（李沐飾）。而這未知又神秘的一切，將帶她發現李壬曜與江曉彤不為人知的過去。究竟他們到底發生了什麼故事，真相又是如何？就一起期待年底《如果我不曾見過太陽》的播出吧！

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