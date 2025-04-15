說流行／熱賣半世紀agnès b.開襟外套為何經典？誕生故事、款式一次看

記者鮑璿安／專題報導

簡單成就經典不敗之作，對於法國品牌 agnès b. 而言毫無疑問是真理，邁入半世紀的Snap Cardigan 經典開襟外套，幾乎是法國人衣櫃中人手一件的單品，當初究竟是如何誕生？背後有什麼不為人知的可愛故事，一起來聊聊。

agnès b. 經典Snap Cardigan是怎麼來的？

▲法國品牌 agnès b 邁入半世紀的Snap Cardigan 經典開襟外套，幾乎是法國人衣櫃中人手一件的單品 。（圖／品牌提供）

1979年的夏天，暑熱正熾，Agnès女士靈光乍現，將經常穿著的圓領棉衫從中剪開， 一分為二之後再注入巧思設計，增添許多緊密排列的小釘釦，試圖藉由改造服裝帶來更舒適透氣的穿著感受，第一件Snap Cardigan經典開襟外套由此而生。 而且命名上也有可愛故事，「Snap」其實有狀聲詞的含義，由於開襟外套打開紐扣時會發出聲響，聲音就如同「Snap、Snap」一樣療癒清脆，以此美好的相遇，成為agnès b.往後的經典代表作。

最法式的搭配方式

Snap Cardigan的特色在於厚實的棉絨面料，版型還能夠調節腰身鬆緊度，釘釦則是選用優雅的珍珠母貝材質，點綴在前方呈現迷人內斂的光澤感，less is more少即是多的優雅哲學深得法國人青睞，逐漸變成了國民單品，說是人手一件都不為過。當時Agnès女士最喜愛的搭配方式，即是在Snap Cardigan內著白色襯衫，外面罩上西裝外套，如同三件式套裝般，打造復古又隨性的法式經典造型。

不同身材有不同選擇





▲Snap Cardigan “Le Classique” NT$7,980 。（圖／品牌提供）

▲Snap Cardigan “Snapy” NT$7,580 。（圖／品牌提供）







▲Snap Cardigan “New Yvan” NT$8,580。（圖／品牌提供）

而最初為女性設計的Snap Cardigan，之後逐漸延伸至男裝與童裝系列，多年來從版型、 布料、袖長、釘釦、色彩等，變奏出不同設計，為這件開襟外套帶來更多演繹，至今已打造出超過 40 種款式、150 種豐富色調。例如最經典的Le Classique 款式，較為短版的Le Petit 、修身直筒版型的New Yvan，符合不同人的身材，無論男女老少都能找到最屬於你的命定Snap Cardigan。

在布料運用上，除了經典棉絨，還有天然 亞麻、皮革、喀什米爾羊絨，提供多元選擇，至今在全世界已賣出超過兩百萬件。品牌還不定期以電繡訂製體驗，增加這款開衫的個性化程度。近年更推出 Organic Snap Cardigan 有機棉開襟外 套，使用 100%有機織品纖維與天然植物染料，獲得全球有機棉紡織品最高標準認證 GOTS，讓這件經典單品有了充滿意義的新樣貌。

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▲法國時裝品牌ba&sh 2025春夏系列以旅行、大自然為設計靈感 。（圖／品牌提供）

ba&sh幕後推手是兩位女性創辦人Barbara Boccara和Sharon Krief，品牌於2003年創立，帶給人優雅活力形象，也是法國女性衣櫥中的常見品牌。這一季分為三大面向，首先從印度70年代為出發點，一系列民族風格的洋裝絕對是必收單品之一，使用IKAT編織為靈感的博物館印花MINTHE洋裝，煥發新生，並以藏紅花、赤陶色與榛果色交織出沉穩卻充滿活力的色彩美學，展現ba&sh一貫重視傳統文化的理念。