給朝九晚五上班族、學生族的通勤歌單　獨處時間讓心靜下來

圖文/own 一個人生活

疲倦又忙碌的上班、上學日,每個人抱著不同的心情,帶著些許睡意搭上前往目的地的車子。

在等待抵達的那一刻前,讓我們戴上耳機,屏蔽外在的聲響,播放own挑選的通勤歌單。

在長達數小時無法好好一個人休息之前,享受更多一個人的獨處時刻吧!

通勤歌單推薦一:Sad Forever—Lauv

通勤歌曲推薦一:Sad Forever—Lauv 精選歌詞

I'm coming through to the other side.

I'll make it thriugh to tomorrow.

通勤歌單推薦二:施語庭—過渡期

通勤歌曲推薦二:過渡期—施語庭 精選歌詞

跌倒了 就躺下吧

休息是為了走更長遠的路

哽咽了 就哭爆吧

眼淚都會變成漂亮的珍珠

通勤歌單推薦三:HAVE A NICE DAY—魏如萱

通勤歌曲推薦三:HAVE A NICE DAY—魏如萱 精選歌詞

Sunday Monday Tuesday

Have a Have a

Have a nice day

我要 Wednesday 大笑

Thursday 尖叫

通勤歌單推薦四:길(路)—G.O.D

通勤歌曲推薦四:길(路)—G.O.D 精選歌詞

내가가는 이길이 어디로 가는지

어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지

我正在走的這條路是通往哪裡

會帶我去哪裡 那個地方又是哪裡

打開通勤歌單,享受獨處時光

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌,我們關注年輕世代一個人獨處的需求,期待用安定溫暖的力量,陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

在通勤之餘,我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光!在偶有寒冬、時而放晴的日子裡,陪伴自己最久的人,終究是自己。

延伸閱讀

什麼是單身焦慮?辨識單身歧視,3 步驟擁抱單身生活



迴避型依戀人格特質是什麼?不是不喜歡,只是需要空間 - 一個人科學



一個人的咖啡廳時光:由北到南,四個藝文咖啡廳推薦

※本文由《own 一個人生活》授權報導,未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/