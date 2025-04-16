給朝九晚五上班族、學生族的通勤歌單　獨處時間讓心靜下來

圖文／own 一個人生活

疲倦又忙碌的上班、上學日，每個人抱著不同的心情，帶著些許睡意搭上前往目的地的車子。

在等待抵達的那一刻前，讓我們戴上耳機，屏蔽外在的聲響，播放own挑選的通勤歌單。

在長達數小時無法好好一個人休息之前，享受更多一個人的獨處時刻吧！

通勤歌單推薦一：Sad Forever—Lauv

通勤歌曲推薦一：Sad Forever—Lauv 精選歌詞

I'm coming through to the other side.

I'll make it thriugh to tomorrow.

通勤歌單推薦二：施語庭—過渡期

通勤歌曲推薦二：過渡期—施語庭 精選歌詞

跌倒了 就躺下吧

休息是為了走更長遠的路

哽咽了 就哭爆吧

眼淚都會變成漂亮的珍珠

通勤歌單推薦三：HAVE A NICE DAY—魏如萱

通勤歌曲推薦三：HAVE A NICE DAY—魏如萱 精選歌詞

Sunday Monday Tuesday

Have a Have a

Have a nice day

我要 Wednesday 大笑

Thursday 尖叫

通勤歌單推薦四：길（路）—G.O.D

通勤歌曲推薦四：길（路）—G.O.D 精選歌詞

내가가는 이길이 어디로 가는지

어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지

我正在走的這條路是通往哪裡

會帶我去哪裡 那個地方又是哪裡

打開通勤歌單，享受獨處時光

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

在通勤之餘，我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光！在偶有寒冬、時而放晴的日子裡，陪伴自己最久的人，終究是自己。

延伸閱讀

什麼是單身焦慮？辨識單身歧視，3 步驟擁抱單身生活



迴避型依戀人格特質是什麼？不是不喜歡，只是需要空間 - 一個人科學



一個人的咖啡廳時光：由北到南，四個藝文咖啡廳推薦

※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/