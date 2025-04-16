fb ig video ETtoday search mobile

給朝九晚五上班族、學生族的通勤歌單　獨處時間讓心靜下來

>

圖文／own 一個人生活

疲倦又忙碌的上班、上學日，每個人抱著不同的心情，帶著些許睡意搭上前往目的地的車子。

在等待抵達的那一刻前，讓我們戴上耳機，屏蔽外在的聲響，播放own挑選的通勤歌單。

在長達數小時無法好好一個人休息之前，享受更多一個人的獨處時刻吧！

通勤歌單推薦一：Sad Forever—Lauv

通勤歌曲推薦一：Sad Forever—Lauv 精選歌詞

I'm coming through to the other side.

I'll make it thriugh to tomorrow.

通勤歌單推薦二：施語庭—過渡期

通勤歌曲推薦二：過渡期—施語庭 精選歌詞

跌倒了 就躺下吧

休息是為了走更長遠的路

哽咽了 就哭爆吧

眼淚都會變成漂亮的珍珠

通勤歌單推薦三：HAVE A NICE DAY—魏如萱

通勤歌曲推薦三：HAVE A NICE DAY—魏如萱 精選歌詞

Sunday Monday Tuesday

Have a Have a

Have a nice day

我要 Wednesday 大笑

Thursday 尖叫

通勤歌單推薦四：길（路）—G.O.D

通勤歌曲推薦四：길（路）—G.O.D 精選歌詞

내가가는 이길이 어디로 가는지

어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지

我正在走的這條路是通往哪裡

會帶我去哪裡 那個地方又是哪裡

打開通勤歌單，享受獨處時光

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

在通勤之餘，我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光！在偶有寒冬、時而放晴的日子裡，陪伴自己最久的人，終究是自己。

延伸閱讀

什麼是單身焦慮？辨識單身歧視，3 步驟擁抱單身生活

迴避型依戀人格特質是什麼？不是不喜歡，只是需要空間 - 一個人科學

一個人的咖啡廳時光：由北到南，四個藝文咖啡廳推薦

※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/

關鍵字：

own 一個人生活, 通勤, 歌單, 上班族, 音樂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

海洋公園員工生日怎麼過？被合力丟進海豚池同事在旁笑瘋

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高

4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高

職場專家：工作有一情況該果斷離職　「不是失敗，是準備前行」 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 直覺選一個時鐘！日網神準「指針心測」分析下一段戀愛如何萌芽 張鈞甯搶曬「貴婦愛牌」巧克力色水桶包　Valextra大尺寸鬆弛感美包超燒 任天堂新光三越信義旗艦店4／30開幕！消費就送無敵星星 「台灣隊長」陳傑憲拍鑽戒廣告示愛　紳士風範迷死人 惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐　一台抵三機主打小空間廚房

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面