2025放鬆歌曲推薦！7首放鬆心靈的歌曲　獻給渴望自在的你

圖文/own 一個人生活

嘗試放空,自在享受一個能讓自己拋開拘束的空間;為自己充電、感受更多振奮人心的新事物;帶著愉悅的心情,一起來聽聽本次的放鬆歌曲!

放鬆歌曲推薦一:轉圈圈—Crispy 脆樂團

放鬆歌曲推薦一:轉圈圈—Crispy 脆樂團 精選歌詞

我就像牆壁上的時鐘一直在轉圈圈

在看不見道路的迷霧離你越來越遠

把心磨了邊 交給了時間

留給自己一張不痛不癢的笑臉

放鬆歌曲推薦二:無所事事—宇宙人

放鬆歌曲推薦二:無所事事—宇宙人 精選歌詞

我跟著人群奔忙

彷彿像一場競賽

沒有什麼事能夠

阻止我放空在轉角燈牌

放鬆歌曲推薦三:10,000 Hours—Dan + Shay, Justin Bieber

放鬆歌曲推薦三:10,000 Hours—Dan + Shay, Justin Bieber 精選歌詞

I'd spend 10,000 hours and 10,000 more.

Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours.

放鬆歌曲推薦四:Bonfire—Peder Elias

放鬆歌曲推薦四:Bonfire—Peder Elias 精選歌詞

We'llbe dancing to songs from the old days.

Swing from the trees.

Bend all the rules cause we love how it feels.

放鬆歌曲推薦五:Søulмaтe—I Mean Us

放鬆歌曲推薦五:Søulмaтe—I Mean Us 精選歌詞

Your kindness save me up.

(So) Bring me down.

(I) Say anything I like.

Since I met you.

放鬆歌曲推薦六:Christmas Tree—V

放鬆歌曲推薦六:Christmas Tree—V 精選歌詞

So I'll tell you.

A million tiny things that.

You have never known.

It all gets tangled up inside.

放鬆歌曲推薦七:Have a nice day—imase

放鬆歌曲推薦七:Have a nice day—imase 精選歌詞

飲み明かす夜も

灯り続けてた街も

兩人喝到天明的夜也好

燈火連霄的城市也好

從這幾首放鬆歌曲中找回自在

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌,我們關注年輕世代一個人獨處的需求,期待用安定溫暖的力量,陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

聽完了這幾首放鬆歌曲,我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光!在偶有寒冬、時而放晴的日子裡,陪伴自己最久的人,終究是自己。

