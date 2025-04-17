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2025放鬆歌曲推薦！7首放鬆心靈的歌曲　獻給渴望自在的你

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圖文／own 一個人生活

嘗試放空，自在享受一個能讓自己拋開拘束的空間；為自己充電、感受更多振奮人心的新事物；帶著愉悅的心情，一起來聽聽本次的放鬆歌曲！

放鬆歌曲推薦一：轉圈圈—Crispy 脆樂團

放鬆歌曲推薦一：轉圈圈—Crispy 脆樂團 精選歌詞

我就像牆壁上的時鐘一直在轉圈圈

在看不見道路的迷霧離你越來越遠

把心磨了邊 交給了時間

留給自己一張不痛不癢的笑臉

放鬆歌曲推薦二：無所事事—宇宙人

放鬆歌曲推薦二：無所事事—宇宙人 精選歌詞

我跟著人群奔忙

彷彿像一場競賽

沒有什麼事能夠

阻止我放空在轉角燈牌

放鬆歌曲推薦三：10,000 Hours—Dan + Shay, Justin Bieber

放鬆歌曲推薦三：10,000 Hours—Dan + Shay, Justin Bieber 精選歌詞

I'd spend 10,000 hours and 10,000 more.

Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours.

放鬆歌曲推薦四：Bonfire—Peder Elias

放鬆歌曲推薦四：Bonfire—Peder Elias 精選歌詞

We'llbe dancing to songs from the old days.

Swing from the trees.

Bend all the rules cause we love how it feels.

放鬆歌曲推薦五：Søulмaтe—I Mean Us

放鬆歌曲推薦五：Søulмaтe—I Mean Us 精選歌詞

Your kindness save me up.

(So) Bring me down.

(I) Say anything I like.

Since I met you.

放鬆歌曲推薦六：Christmas Tree—V

放鬆歌曲推薦六：Christmas Tree—V 精選歌詞

So I'll tell you.

A million tiny things that.

You have never known.

It all gets tangled up inside.

放鬆歌曲推薦七：Have a nice day—imase

放鬆歌曲推薦七：Have a nice day—imase 精選歌詞

飲み明かす夜も

灯り続けてた街も

兩人喝到天明的夜也好

燈火連霄的城市也好

從這幾首放鬆歌曲中找回自在

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

聽完了這幾首放鬆歌曲，我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光！在偶有寒冬、時而放晴的日子裡，陪伴自己最久的人，終究是自己。

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※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/

關鍵字：

own 一個人生活, 音樂, 放鬆, 歌曲

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