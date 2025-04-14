SodaStream黑色環保款亮相　推千元折購再送鋼瓶

▲SodaStream在台推出黑色環保款。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

氣泡水機品牌SodaStream今（4／14）在台推出首款以回收塑料製成的黑色款 TERRA 機型，主打環保材質與簡便操作，並搭配新款保冷瓶與專利「快扣」鋼瓶，更方便使用。居家淨水品牌格威Good+近期啟用全新體驗館，結合售後服務與商品展示，進一步拓展高端家庭淨水市場。

以色列SodaStream近期在台開賣旗下熱銷機種 TERRA 的全黑版本，機身採用50%回收塑膠材質製成，強調延續原機型操作簡便、氣密佳的優點，售價4,690元，現於恆隆行百貨專櫃及線上平台預購，現可享優惠價 4,490 元，並加贈「快扣」鋼瓶或隨行保冷瓶一支。

SodaStream核心配件「快扣鋼瓶」則強調免旋轉設計，也推出消費者可持舊款旋轉鋼瓶至指定通路換購快扣機型，可享最高1,110元折扣並獲贈鋼瓶一支，搭配新款機器同步推出FIZZ&GO 不鏽鋼保冷瓶，號稱具備12小時保冰與保氣功能，可直接充氣使用，適合外出攜帶，提供深海藍與銀月沙兩種顏色選擇，售價1,490 元。

格威Good+日前也開幕全台首座淨水主題體驗館，內裝以藝廊式空間打造，更結合客服與維修中心，落實品牌提出的「服務管家」概念，提供消費者安裝、維修、保養一站式服務，並同時展示旗下三大代理品牌 Coway、OASIS 與 Culligan 的全新升級機型，瞄準高端淨水市場。

店內新品包括韓牌 Coway CHP-3140 淨水器，主打五段水溫選擇與瞬冰瞬熱功能，並配備隱藏式龍頭與自動UV殺菌功能，外型簡約，融合居家美感；美國OASIS 則以 COVA 氣泡三溫 RO 飲水機為主打，支援 RO 純水過濾、奈米氣泡技術與三秒瞬熱，內建七吋彩色觸控螢幕，提供水溫、水量與氣泡濃度自訂功能，並可選擇免安裝或接管線兩種使用方式，該機搭載的氣泡鋼瓶還可與SodaStream系統通用，兼顧實用與環保。

另Culligan康麗根 US-201C-TW 廚下型瞬熱飲水機，主打聲控操作與空間精簡設計，採用五合一RO濾芯系統，提供大流量與雙溫出水，濾芯壽命達2年，搭配格威到府安裝與保養服務，輕鬆安裝無負擔。