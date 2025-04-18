RICHARD MILLE聯手Ferrari　催生錶上極致性能引擎

▲Ferrari車隊車手Charles Leclerc（左）與Lewis Hamilton 上陣演繹RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE和Ferrari自2021年起攜手合作，2022年推出首款共同打造的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，以1.75毫米的纖薄設計轟動全球。今年再續傳奇篇章，發表第二款傑作RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶，凝聚雙品牌的精密工程與競速美學，將複雜的陀飛輪計時碼錶工藝推向全新高度，並由Ferrari車隊兩大王牌車手Charles Leclerc與Lewis Hamilton 上陣演繹，展現其中蘊藏的熱血精神。





▲RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶Carbon TPT®碳纖維款限量75只。

RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶共有兩種款式，一款是經噴砂與拋光處理的五級鈦合金款搭配Carbon TPT®碳纖維中層錶殼，另一款是輕盈且堅固的薄層複合材料Carbon TPT®碳纖維款，各限量 75只，品牌錶殼技術總監Julien Boillat表示：「兩款錶殼展現了兩種截然不同的個性：鈦合金錶殼盡顯『紳士車手』氣質，而Carbon TPT®碳纖維錶殼則更加突顯狂放不羈、無拘無束的生活態度。」





▲RICHARD MILLE限量75只的RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶五級鈦合金款，搭配Carbon TPT®碳纖維中層錶殼。

欣賞RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶，可從錶冠、指針乃至於機芯等處領略Ferrari的設計美學，812 Competizione、 812 Superfast和SF90 Stradale等車型充滿力量感且稜角分明的外部細節，則影響了錶殼造型、按鈕和時標的設計，此外Ferrari儀表板的轉速表也化身為錶上的30分鐘積時盤；另一吸睛亮點是機芯在研發過程中特意留出的空間由在鈦合金底板上雷射雕刻的「躍馬（Cavallino）」標誌填補，經過微噴砂與緞面修飾，並輔以拋光倒角處理，彰顯品牌對於細節的講究。





▲RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶完美結合Ferrari 設計美學。

與長期合作夥伴Audemars Piguet Le Locle (APLL) 歷經3年共同開發的RM43-01機芯，是RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶靈魂之所在，設計重點之一是加強機芯的3D立體感，多種表面處理、修飾工藝及對比細節呈現 Ferrari引擎汽缸與曲軸箱的複雜幾何結構，而錶盤的發條盒寶石鑲嵌設計靈感源自Ferrari V8引擎的離合器輪。

▲RM43-01機芯由RICHARD MILLE與長期合作夥伴Audemars Piguet Le Locle 共同開發。

RM43-01機芯堪稱極致性能引擎，結合製錶界兩大頂級複雜功能陀飛輪與雙秒追針功能，後者與賽車世界尤其關係緊密，可以雙秒針設計精準記錄分段時間，配備鈦合金框架的偏心陀飛輪擒縱裝置也為錶款增添動感，秒針顯示特別使用五道輪葉對應每12秒的刻度，為腕錶增色不少。整枚複雜機芯以極度鏤空的五級鈦合金底板為基礎，再由鈦合金和Carbon TPT®碳纖 維材質打造的橋板支撐，總體重量極輕但強度極高，經抗衝擊測試、電腦模擬及深入研究，確保每一款錶通過RICHARD MILLE不妥協的嚴苛標準。RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶由內而外，都呼應RICHARD MILLE與Ferrari追求極致完美的精神。

▲RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari陀飛輪雙秒追針計時碼錶的機芯設計靈感源自跑車引擎。

