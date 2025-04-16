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Verve x Katie「極簡瑜伽服」橄欖綠最美配色！lululemon高爾夫新裝登場

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記者鮑璿安／綜合報導

機能服飾品牌VERVE再度攜手瑜伽老師Katie再度攜手，推出「Flow with Nature」聯名系列，以「大自然」為靈感核心，將瑜伽的靜謐能量與機能美學完美結合，滿足極簡愛好者而生的運動服，打造一場專屬身心的療癒旅程。而 lululemon 全新推出 2025 年高爾夫球裝備系列，無論是在球場或是日常皆能自由時髦出行。

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲KATIE x VERVE系列產品包括剪接 Bra、後扭結背心、短袖上衣與 Leggings 多款單品 。（圖／品牌提供）

KATIE x VERVE系列產品包括剪接 Bra、後扭結背心、短袖上衣與 Leggings 多款單品，色彩也是一大吸睛之處，注入優雅柔和月光褐、大地棕、宿苜綠、橄欖綠等色調。材質上十分貼膚，Luxo™ 布料擁有絲滑霧面光澤，親膚柔軟如第二層肌膚，提供恰到好處的支撐與包覆，修飾腿部與臀部曲線；剪接 Bra 的高領設計與後交叉肩帶，為大家在日常運動時刻提供滿滿的能量。

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

除了服飾系列，VERVE 與 Katie 老師也帶來「聯名瑜伽療癒課程」，將於 4 月 19 日限定開課，課程全長 90 分鐘，融合專業引導與沉浸式體驗，讓民眾一同放鬆身心靈參與。

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動 。（圖／品牌提供）

▲ lululemon 全新推出 2025 年高爾夫球裝備系列 。（圖／品牌提供）

此外，加拿大專業運動服飾品牌 lululemon 全新推出 2025 年高爾夫球裝備系列，考慮到揮桿時的需求，特別以極簡縫線、輕盈無感、抗臭技術與紫外線防護功能為出發點，女性系列的針織珠地布短袖高爾夫球 Polo 連身裙具備卓越排汗功能，另也有採用開孔針織與無縫結構的 Swiftly 開孔針織高爾夫球 Polo 衫；下半身可搭配高腰修身的褶飾彈性斜紋布高爾夫球半身裙，或具有防潑水功能的彈力斜紋布高爾夫球長褲，打造時尚俐落造型。

關鍵字：

瑜伽, 服飾, 合作, 療癒, 運動

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