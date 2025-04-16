安耐曬推出超可愛寶可夢聯名、Beautyblender與WEI TANG跨界合作

記者曾怡嘉／台北報導

超可愛聯名報到！安耐曬攜手寶可夢推出限定版，熟悉的皮卡丘、波加曼、新葉喵都躍上防曬乳瓶身；Beautyblender也與WEI TANG 跨界合作，推出限定合作丹寧組，將潮流精神融入每一天的妝容吧！

▲超可愛寶可夢角色讓人全部都想收。

安耐曬再次攜手寶可夢推出超可愛聯名包裝，除了大家都熟悉的皮卡丘，今年還特別加推新成員：生活在寒冷水域的企鵝寶可夢-波加曼、能吸收陽光進行光合作用的草貓寶可夢-新葉喵，分別代表無論身處哪種自然環境皆能與陽光和諧共處的美好畫面。

▲安耐曬 金鑽高效防曬露NA 5X /皮卡丘/波家曼/新葉喵限定版，SPF 50+ PA++++ ，60ml，950元。

2025最新聯名以描繪皮卡丘等寶可夢與在夏日露營時，與一起露營的人類夥伴展開陽光下的奇幻冒險，展現成長與挑戰的美好瞬間。邀請大家在大自然的懷抱下，自由地享受陽光、閃耀自我，勇敢迎接挑戰。

▲Beautyblender X 唐葳 WeiTang『聯名丹寧組』，特別組合價 3,834元。

每個人的衣櫃裡都有一件牛仔褲，牛仔單品不僅是穿搭的必備，更是時尚的經典象徵，2025春夏Beautyblender將這份經典與潮流精神融入每一天的妝容，全新原創美妝蛋- 丹寧藍超時髦上市。

此次Beautyblender 與WEI TANG 跨界合作，推出限定合作丹寧組，唐葳更特別飛到邁阿密進行拍攝，以充滿度假感的邁阿密陽光和海灘，完美搭配Beautyblender打造的時尚妝容與 Wei Tang 的全新牛仔服飾系列，帶給大家簡單、率性又時尚感十足 的丹寧穿搭靈感。