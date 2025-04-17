5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜

▲水煮毛豆是減脂好選擇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著夏日腳步接近，不少人已開始實施減脂計畫，天天吃健康餐，花錢又麻煩，推薦大家5款便利又適合減脂的食物，不但容易取得、準備簡單，還能幫助你增加飽足感、提升代謝、穩定血糖，對減脂非常友善。

#茶葉蛋

便利商店就可購得的茶葉蛋，富含豐富蛋白質且低碳水，建議控制熱量者可以去掉蛋黃食用，搭配無糖綠茶一起更清爽。

#皮蛋豆腐

豆腐是減重好物， 高蛋白、低熱量又有飽足感，也是替代煎豆腐的首選，可以搭配加一點醬油膏和蔥花，但避免加太多醬油避免鈉攝取過高，吃起來更有口感。

#無糖豆漿

豆漿是好的蛋白質來源之一，含植物性大豆異黃酮，有助於調整荷爾蒙，便利商店皆可輕鬆購入，記得挑選「非調味」與「無加糖」版本最適合減脂。

#小包裝堅果（無調味）

堅果富含健康脂肪、有助控制食慾、提升代謝，建議每次攝取約10～15顆（約一小把），避免吃過量，像是超商或是全聯都有販售小包裝的杏仁、核桃、腰果等可供選擇。

#水煮毛豆

毛豆富含植物蛋白與膳食纖維，低GI食物，很適合當作小點心，若是沒吃完也可以冷藏保存，當成嘴饞時的代替品，超商、冷凍食品區，甚至是日式壽司連鎖店都能買到現成的水煮毛豆。