LOEWE香氛體驗店帶你逛、Diptyque城市蠟燭限時限量販售

▲LOEWE香氛台北DIAMOND TOWERS體驗店。

記者曾怡嘉／綜合報導

居家香氛儼然是生活的一部分，LOEWE以全新概念打造的香氛體驗店，承襲著品牌沉浸式的空間特色，以層層疊疊的蠟質陳列台與懸掛排列的彩色蠟燭，重新詮釋傳統的蠟燭工坊，展現品牌對於工藝的堅持與對自然的嚮往。

一踏入香氛體驗店，看著各系列的彩色蠟燭依色系整齊排列在陳列架上，彩虹般的配色安排也呼應著LOEWE香氛的色彩斑斕，而仿蠟質感的多層次展示台，設計獨特且具有巧思。

LOEWE家居香氛系列由13款香氣組成，這些氣味包括金銀花、常春藤、番茄葉、柏樹、奧勒岡、麻草、黃瓜、橙花、焚香、甜菜根、蘑菇、烤榛果和山葵，每一款香氣都是對草本植物和花卉的真實嗅覺描繪，讓人彷彿置身於充滿芳香、泥土氣息的植物園中，共同喚起自然中最純粹的香氣精華。

▲LOEWE 生薑戶外香氛蠟燭，900g，9,845元。

品牌也推出兩款全新戶外蠟燭，以植物天然的驅蚊香氣作為創作靈感，透過清新柑橘與芳香草本香調喚醒感官、點亮戶外時光。

▲全新米蘭和全系列城市香氛蠟燭，即日起至21日在全球各地Diptyque專門店和旗艦店獨家限時限量販售。

diptyque也推出全新城市限定香氛蠟燭-巴黎，包裝設計中的優雅圖像靈感源於巴黎城市的屋頂，灰至藍的調色配上玫瑰金線條，呈現出巴黎獨特慵懶的氛圍，如同夕陽西下時，整個城市沐浴於粉紅的光線中。香調以柑苔搭配以佛手柑、廣藿香以及苔蘚，混合非常「法式」的薰衣草，描繪出巴黎獨有的風尚，呈現巴黎春天的氣息。

▲Diptyque 限量城市香氛蠟燭-米蘭 190g，2,850元。