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男友力破表的4個表現！通話最後掛斷、默默記下生理期超加分

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▲▼ 愛情 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲男友力爆棚的4個行為。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

「男友力」是指男友給女友建立滿滿的安全感，讓她有被保護的感覺，而男友的某些貼心行為其實就是在悄悄為兩人感情加溫，以下就公開幾個男友必學的日常小細節，只要出現這些表現，千萬別放開他！

#走路時走到外側

看似不經意的瞬間，其實就能暖化女生，尤其是兩人並肩而行，男生默默走到外側，就是為了保護女生，或是在過馬路的時候扶著女生的肩膀，這些女生也都能感受到。所以有時候並非語言才能感動人，小舉動比起千言萬語還貼心。

#記得另一半的生理期

幫女友記得生理期絕對是加分的關鍵，特別是每個月來一次「好朋友」，總會感覺身體不舒服，所以如果男友能在生理期來的時候多體諒女生、稍微遷就一點，都會讓人感到很溫暖。

#默默把妳放在手機桌布

很多男生都不擅長言語表達，如果在手機打開時，能夠看到女友的照片，其實就是建立安全感的其中一項關鍵，女生會覺得自己有被另一半放在心上，感情很多時候就是相互的，給了安全感才能長久相處下去。

#打電話總是最後一個掛的

不少情侶都有講電話的習慣，其實在最後掛電話時，也是展現男友力的時刻，如果總是能成為「最後掛斷」的那個人，也就是等待先讓女友掛電話，自己再掛斷，這樣的小細節也體現出對方遷就另一半的特質，而非每次先掛斷，留下措手不及的另一半。

關鍵字：

愛情, 男友力, 感動, 溫暖, 行為

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