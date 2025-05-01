存錢好難！Z世代放棄理財前要先理解「有錢才有選擇權」

文／人物誌

「存錢好難…」大概是Ｚ世代最大的困擾，特別是對於那些沒有家庭支援、隻身在外打拼的北漂族來說，在夢想與現實之間，始終要走得很辛苦。

在「低薪資、高房價」的時代背景下，年輕人的薪水光是應付基本開銷就是一大挑戰，緩慢又有限的調薪幅度更是追不上物價高漲的速度，也讓年輕人對存錢有著放棄的僥倖心理。

不過，存款是通往自由的門票，先擁有以下這3個想法，建立正確的價值觀、理解存錢的重要性，並從中付諸行動，多年後帳戶的餘額，將會是你面對世界最有力的底氣。

▲（圖／《Ｘ！又是星期一》劇照，下同）

1.存錢不是選項，是基本的安全需求

「明天先來，還是意外先來？」這句老掉牙的話，不只是理財業務員的行銷術語，其實也點出了存錢的本質：為不確定性做準備。一場意外、裁員或生病，都可能打亂原本的生活節奏，而存款，就是為了要應對這些風險。

很多年輕人把存錢當成選項，甚至還不一定會勾選，總是覺得月底有剩再存就好，但結果往往是一毛不剩，什麼都沒存到。

如果想改變這樣的心態，實際上可以將存錢當成必要支出，與生活費、房租、水電費並列處理。「先存，再花。」是責任感，亦是對自己最基本的安全需求。

2.存錢，才能擁有說走就走的自由

「有錢，就有選擇權。」只有真正踏入社會，才能明白它是多有底氣的一句話。

面對不喜歡的工作或生活狀態，很多人的忍氣吞聲、不敢改變，多數都是因為沒有足夠的存款能承擔轉換期的風險，而非缺乏行動力。無論是想轉職、進修或是短暫休息，這些決定都是需要一定的財務支撐。

有存款，才能承受未來的不確定性，更不用因為經濟壓力，而被動接受不理想的結果。這份彈性需求，應該是Ｚ世代要有的覺悟。說來也不只是自由，亦是他們想整頓職場的後盾。

3.想存錢，先從重視小額花費開始

即時行樂的Ｚ世代，重視當下的快樂，也講求生活的便利性。「方便就好」已是日常決策的核心，像是外送、訂閱制服務、搭Uber等生活習慣，這些看似小額無害的支出，實際上累積起來也是相當可觀的。

當小額支出變成理所當然，就很容易造成金錢流失而不自知。理財的第一步並非大刀闊斧的節省，而是清楚的知道錢到底花在哪。從追蹤日常消費開始，審視哪些開銷是不必要的，就能為每個月的預算花費找出調整空間。

先改變觀念，錢才會存下來。雖然在這樣的時代背景下，這個任務在執行上是困難的，甚至初期的痛苦指數會偏高，可是存錢是一種責任，當你擁有這樣的認知後，人生的主導權才會掌握在自己手中。

延伸閱讀

記帳老是無法養成習慣？精選 6 款記帳 APP，根據需求找到你的命定記帳工具



轉職待業，心好累：收起比較心態，遠離「假性美好」過好日子最重要



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。