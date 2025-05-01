fb ig video ETtoday search mobile

今年夏天穿什麼？DIOR芭蕾舞鞋、LOEWE芭蕾跑鞋給答案

>

黃色針織無袖上衣 價格店洽 by LOEWE D-Journey繫帶芭蕾舞鞋 NT$31,000 by DIOR

圖文／鏡週刊

就算當個小蜈蚣，又如何呢？今夏那麼多美美麗麗的鞋款，反倒選擇障礙才是最折騰的啊！身為一位女子，最開心的就是每天穿好衣服後思考著要搭配哪雙鞋，而本季推出的新鮮貨每雙都想入手，想來是不是更惱人（笑）？好穿好走的芭蕾舞鞋、本季最夯的薄底鞋、光看就涼爽的透明跟鞋、腳趾頭可以活動的涼鞋…怎麼下手是大智慧，女孩們本篇請收藏看仔細呢！

美美的一概而論

一雙綁上繫帶的腿，是美的。

DIOR在今年夏季全新登場的D-Journey繫帶芭蕾舞鞋，讓今年夏日的妳以一種輕鬆卻優雅的姿態度過，柔軟的白色穿孔小羊皮鞋面、緹花繫帶，突顯了1971年Marc Bohan創作的Graphique圖騰，也讓女孩有了氣質滿分的悠然。

爽爽的一步登天

靚時尚／飽足

▲鐵灰色棉質收腰外套 NT$150,000 by PRADA、皮革短裙 NT$110,000 by PRADA、Viv'黑色小羊皮鑽扣厚底涼鞋  NT$56,000 by Roger Vivier。

夏天的季節裡，絕對要有一雙露出修剪得宜腳趾頭的涼鞋啊！

Roger Vivier經典的鑽扣涼鞋今年改以柔軟Nappa小羊皮包覆鞋底，輕盈的6.5公分厚底讓妳馬上長高拉成長腿妹，最受人喜歡的標誌性閃耀水晶鑽扣帶來細節的精緻度，在休閒風格的包圍下，飄散時尚女孩的奢華氛圍。

閒閒的一哄而起

靚時尚／飽足

▲棉質半裙 價格店洽 by TOD'S、Barretta白色樂福鞋 NT$33,900 by TOD'S。

每個女孩的鞋櫃裡，必須有一雙樂福鞋。

這是一雙百搭的萬能鞋款，上班時間讓妳能輕鬆面對主管壓力、下班小酌不失大方得體、假日時近郊走走也能穿上，打造自己閒適的都會女子風情。線條柔軟圓潤的錐形鞋頭上，裝飾有Barretta小金條，好細緻啊！不是嗎？

高高的一生懸命

靚時尚／飽足

▲綠色羽毛洋裝 價格店洽 by LOEWE、Christy楔形跟穆勒鞋 NT$50,800 by GUCCI。

運用壓克力呈現的透明鞋跟，在豔陽下是一種充滿光影的透心涼小清新。

GUCCI的2025春夏系列中，以如此通透的材質打造出楔形鞋，全透明的鞋跟以及螢光綠的配色，加上修長的方形楦頭線條，讓妳走在炙熱的柏油路上時，路人只覺有一種懸浮感，因為這位古馳女孩可是有著輕盈微微翩然的仙女姿態啊！

輕輕的一呼百諾

靚時尚／飽足

▲Dior Graphique短版外套 NT$180,000 by DIOR、運動內衣 NT$52,000 by DIOR、Dior Graphique短褲裙 NT$76,000 by DIOR、Ballet Runner 2.0白色尼龍拼小牛皮運動鞋 NT$26,000 by LOEWE。

走在時尚裡的女孩不能不知道，從芭蕾舞鞋走出變奏版本的鞋款本季最夯。

今年夏日不能少的是一雙薄底、有芭蕾舞鞋基因的鞋款，而LOEWE Ballet Runner正是與這樣的條件符合！它將跑鞋及芭蕾舞平底鞋合二為一，進化版Ballet Runner 2.0更有品牌不對稱鞋頭設計，想要舒舒服服過著今天時，穿上有跑鞋外型的它就是一種輕鬆。

早早的一見如故

靚時尚／飽足

▲品牌大使T系列上衣 價格店洽 by BALENCIAGA、Monday Heel 價格未定 by BALENCIAGA。

想要帥一波的時候，穿上BALENCIAGA就對了！

名為「Monday」的高跟鞋實在太酷了！在流線廓形之中有著毛邊、縫線與磨損仿舊元素，生動還原出一雙極受喜愛的鞋履經過頻繁穿著留下的歲月痕跡；外露縫線等隨處可見的解構式細節，凸顯鞋身的手工質感，總之，恰到好處的仿舊將會為妳的帥氣魅力大大加分喔！

甜甜的一騎絕塵

靚時尚／飽足

▲白色平口吊帶洋裝 NT$130,000 by DIOR、Très Vivier櫻花粉毛呢瑪莉珍鞋 NT$51,000 by Roger Vivier。

台灣女孩最愛的粉紅色，怎麼可以在夏天缺席呢？

法語意為「Very Vivier」的Très Vivier系列，有著復古的美麗：圓潤的鞋頭、延續一九六〇年代富有幾何感設計的鞋跟、雙繫帶小鑽扣、甜美的櫻花粉毛呢，穿上如此鞋款的女孩，是充滿法式氣質的優雅淑女，帶一點點的俏皮，卻又有著知性。

化妝：Abby Liu／彪製　髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB　Model：周姵辰／丹藍

更多鏡週刊報導
【靚時尚】法式女人
【靚時尚】腦粉無極限
【靚時尚】春意留白

關鍵字：

鏡週刊, 靚時尚, 精品, 芭蕾舞鞋, 薄底鞋, 透明跟鞋, 涼鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢4／28-5／4　金牛最強桃花磁鐵、獅子不要太愛面子

安格斯12星座一周運勢4／28-5／4　金牛最強桃花磁鐵、獅子不要太愛面子

番茄、馬鈴薯都在內！「10款食物」別放冰箱容易壞

番茄、馬鈴薯都在內！「10款食物」別放冰箱容易壞

「嚴重拖延症」星座Top 3 ！第一名心態已躺平　只想要逃避現實

「嚴重拖延症」星座Top 3 ！第一名心態已躺平　只想要逃避現實

5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了 UNIQLO母親節特惠清單一次看！亞麻襯衫、防曬外套降價　人氣UT也登場 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 凱特王妃結婚14周年緊摟威廉　穿情侶裝重回相識地 劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用 GU聯名人氣Care Bears彩虹熊迷你包、家居服必收！連續11天優惠開跑 《比天堂還美麗》8催淚台詞：你在20歲的時候很美，但我覺得你現在最美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面