今年夏天穿什麼？DIOR芭蕾舞鞋、LOEWE芭蕾跑鞋給答案

就算當個小蜈蚣,又如何呢?今夏那麼多美美麗麗的鞋款,反倒選擇障礙才是最折騰的啊!身為一位女子,最開心的就是每天穿好衣服後思考著要搭配哪雙鞋,而本季推出的新鮮貨每雙都想入手,想來是不是更惱人(笑)?好穿好走的芭蕾舞鞋、本季最夯的薄底鞋、光看就涼爽的透明跟鞋、腳趾頭可以活動的涼鞋…怎麼下手是大智慧,女孩們本篇請收藏看仔細呢!

美美的一概而論

一雙綁上繫帶的腿,是美的。

DIOR在今年夏季全新登場的D-Journey繫帶芭蕾舞鞋,讓今年夏日的妳以一種輕鬆卻優雅的姿態度過,柔軟的白色穿孔小羊皮鞋面、緹花繫帶,突顯了1971年Marc Bohan創作的Graphique圖騰,也讓女孩有了氣質滿分的悠然。

爽爽的一步登天

▲鐵灰色棉質收腰外套 NT$150,000 by PRADA、皮革短裙 NT$110,000 by PRADA、Viv'黑色小羊皮鑽扣厚底涼鞋 NT$56,000 by Roger Vivier。

夏天的季節裡,絕對要有一雙露出修剪得宜腳趾頭的涼鞋啊!

Roger Vivier經典的鑽扣涼鞋今年改以柔軟Nappa小羊皮包覆鞋底,輕盈的6.5公分厚底讓妳馬上長高拉成長腿妹,最受人喜歡的標誌性閃耀水晶鑽扣帶來細節的精緻度,在休閒風格的包圍下,飄散時尚女孩的奢華氛圍。

閒閒的一哄而起

▲棉質半裙 價格店洽 by TOD'S、Barretta白色樂福鞋 NT$33,900 by TOD'S。

每個女孩的鞋櫃裡,必須有一雙樂福鞋。

這是一雙百搭的萬能鞋款,上班時間讓妳能輕鬆面對主管壓力、下班小酌不失大方得體、假日時近郊走走也能穿上,打造自己閒適的都會女子風情。線條柔軟圓潤的錐形鞋頭上,裝飾有Barretta小金條,好細緻啊!不是嗎?

高高的一生懸命

▲綠色羽毛洋裝 價格店洽 by LOEWE、Christy楔形跟穆勒鞋 NT$50,800 by GUCCI。

運用壓克力呈現的透明鞋跟,在豔陽下是一種充滿光影的透心涼小清新。

GUCCI的2025春夏系列中,以如此通透的材質打造出楔形鞋,全透明的鞋跟以及螢光綠的配色,加上修長的方形楦頭線條,讓妳走在炙熱的柏油路上時,路人只覺有一種懸浮感,因為這位古馳女孩可是有著輕盈微微翩然的仙女姿態啊!

輕輕的一呼百諾

▲Dior Graphique短版外套 NT$180,000 by DIOR、運動內衣 NT$52,000 by DIOR、Dior Graphique短褲裙 NT$76,000 by DIOR、Ballet Runner 2.0白色尼龍拼小牛皮運動鞋 NT$26,000 by LOEWE。

走在時尚裡的女孩不能不知道,從芭蕾舞鞋走出變奏版本的鞋款本季最夯。

今年夏日不能少的是一雙薄底、有芭蕾舞鞋基因的鞋款,而LOEWE Ballet Runner正是與這樣的條件符合!它將跑鞋及芭蕾舞平底鞋合二為一,進化版Ballet Runner 2.0更有品牌不對稱鞋頭設計,想要舒舒服服過著今天時,穿上有跑鞋外型的它就是一種輕鬆。

早早的一見如故

▲品牌大使T系列上衣 價格店洽 by BALENCIAGA、Monday Heel 價格未定 by BALENCIAGA。

想要帥一波的時候,穿上BALENCIAGA就對了!

名為「Monday」的高跟鞋實在太酷了!在流線廓形之中有著毛邊、縫線與磨損仿舊元素,生動還原出一雙極受喜愛的鞋履經過頻繁穿著留下的歲月痕跡;外露縫線等隨處可見的解構式細節,凸顯鞋身的手工質感,總之,恰到好處的仿舊將會為妳的帥氣魅力大大加分喔!

甜甜的一騎絕塵

▲白色平口吊帶洋裝 NT$130,000 by DIOR、Très Vivier櫻花粉毛呢瑪莉珍鞋 NT$51,000 by Roger Vivier。

台灣女孩最愛的粉紅色,怎麼可以在夏天缺席呢?

法語意為「Very Vivier」的Très Vivier系列,有著復古的美麗:圓潤的鞋頭、延續一九六〇年代富有幾何感設計的鞋跟、雙繫帶小鑽扣、甜美的櫻花粉毛呢,穿上如此鞋款的女孩,是充滿法式氣質的優雅淑女,帶一點點的俏皮,卻又有著知性。

